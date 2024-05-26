بفوز مستحق على شباب الأهلي.. الوصل بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نجح الوصل في حسم درع دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين لكرة القدم مساء اليوم، بعد الفوز على ضيفه شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، على إستاد زعبيل بدبي، ضمن الجولة 25 للدوري، ليحسم الوصل لقبه الأول منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية في موسم 2008-2009، بالوصول إلى 61 نقطة في الصدارة، وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين شباب الأهلي في المركز الثاني، مع بقاء مباراتين للوصل أمام العين والنصر، ولشباب الأهلي أمام حتا.

وعادل الوصل ضيفه شباب الأهلي في عدد ألقاب الدوري برصيد 8 ألقاب لكل منهما، وبفارق 6 ألقاب عن العين متصدر قائمة الأكثر فوزا بدرع الدوري، وأضاف "الإمبراطور" لقبه الثاني هذا الموسم، بعد فوزه قبل أسابيع قليلة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بينما توقف "الفرسان" عند لقبين في الموسم الحالي، بتتويجه بطلاً لكأس السوبر، ودرع السوبر "الإماراتي - القطري"

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