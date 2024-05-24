4 مباريات في انطلاق الجولة 25 من دوري المحترفين

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تنطلق، اليوم، الجولة 25 من دوري المحترفين بأربع مباريات، حيث يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة والربع لقاء فريقي عجمان والشارقة.

ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين في مواجهة بعيدة عن الحسابات لكون الفريقين في وسط الجدول، عجمان في المركز السابع برصيد 31 نقطة متفوقاً على الجزيرة بالمواجهات المباشرة، والشارقة منفرد بالترتيب السادس برصيد 38 نقطة، عجمان تعادل في الجولة الماضية خارج ملعبه مع النصر 1-1.

والشارقة فاز خارج ملعبه على خورفكان 3 - 1، وتعادل الفريقان في الدور الأول على ملعب الشارقة 1-1، وحاول المدير الفني لفريق عجمان دانيال ايسايلا التغلب على ضيق الوقت من بعد خوض مباراة النصر الثلاثاء الماضي، والتحضير خلال يومين فقط لمواجهة الشارقة.

ترقب

وفي التوقيت نفسه يخوض حتا والجزيرة مباراة «تحصيل حاصل» للإعصار «مستضيف المباراة»، حيث لن ينفع المستضيف شيء يتعلق بوضعه في البطولة حتى لو حقق الفوز على الضيف، والذي لن يجني أكثر من التقدم مركزاً واحداً في حال ظفر بالنقاط الثلاث بشرط خسارة عجمان في ذات الجولة.

وقبل المباراة يقف حتا في المركز 14 الأخير من لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 9 نقاط فقط، جمعها من الفوز والتعادل مع «الإمارات»، والتعادل لمرتين مع كل من عجمان والبطائح، والتعادل مع الشارقة، فيما يحتل الجزيرة المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

رغبة كبيرة

ويتطلع لاعبو خورفكان إلى مسح الصورة المهزوزة للفريق، التي ظهروا بها في المباريات الأخيرة الماضية، والتي كان آخرها تلقيهم الهزيمة أمام النصر والشارقة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، وتبدو الرغبة كبيرة وسط اللاعبين في مصالحة جماهيرهم، كما أن الجهاز الفني بقيادة المدرب نيبوشا يسعى إلى تكرار انتصاره على الوحدة، الذي تلقى الهزيمة خلال مرحلة الذهاب أمام النسور بنتيجة 3 - 2، ويبحث نيبوشا عن النقاط الثلاث.

وذلك للابتعاد عن منطقة الخطر، إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، وخسر مباراته في الجولة الماضية أمام الشارقة بنتيجة 1 - 3، ويخوض الفريق المواجهة بصفوف مكتملة، وربما يعتمد على ذات الأسماء التي شاركت ضد الشارقة.

تأكيد

ويسعى خورفكان إلى الابتعاد خطوة عن خطر الهبوط وتأكيد البقاء بين الكبار ، خاصة أنه دخل الحسابات المعقدة في منافسة مع نادي الإمارات، إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن «الصقور» صاحب المركز قبل الأخير، والعودة من معقل العنابي بالسعادة، وخسارة الإمارات ستصب في مصلحة «النسور» لتأمين موقفه بشكل كبير للبقاء في المحترفين.

في المقابل، يسعى الوحدة إلى تعويض خسارته، التي مني بها في الجولة الماضية أمام العين، إذ يتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصار من أجل المحافظة مع نهاية الموسم على المركز الرابع، الذي يحتله برصيد 41 نقطة، لا سيما أن الفارق بينه وبين النصر الخامس نقطتان فقط، وبإمكان العنابي القفز إلى المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء العين من مهمته الآسيوية، وإكمال مبارياته في الدوري.

ويفتقد الوحدة في المباراة لجهود عدد من لاعبيه بعد إصابة لوكاس بيمنتا العضلية في المباراة الأخيرة، وسيغادر إلى البرازيل عقب مباراة خورفكان، كما يغيب الأوزبكي إيركينوف، للانضمام لمنتخب بلاده لخوض تدريبات خاصة بناء على اتفاق مع إدارة الوحدة، فيما يستعيد جهود علاء الدين زهير.

أهمية بالغة

وعند التاسعة مساء أيضاً يستقبل فريق الإمارات على ملعبه ضيفه النصر في مواجهة بالغة الأهمية لصاحب الأرض، الذي يسعى للنجاة من شبح الهبوط، الذي يهدده بقوة، مع رغبة «العميد» في كسب النقاط والتقدم بجدول الترتيب.

ويمتلك الصقور قبل لقاء اليوم 14 نقطة في رصيده بالمركز الثالث عشر «قبل الأخير» وينافس خورفكان على البقاء، الذي تفصله عنه 7 نقاط، مع وجود مباراتين مؤجلتين لـ«الصقور» أمام البطائح والعين، ويحتاج من أجل البقاء إلى الفوز في مباراتين، والتعادل في واحدة من مجموع المباريات الأربع المتبقية مع خسارة «النسور» في مباراتيه المقبلتين، ما يؤكد صعوبة المهمة التي تنتظره.

وتسيطر حالة من التفاؤل على لاعبي الفريق في إمكانية النجاة من الهبوط وتحقيق الانتصارات في التحديات، التي تنتظره بداية بلقاء اليوم، وتعويض نزيف النقاط الأخير بخسارتيه أمام شباب الأهلي والجزيرة.

فيما يدخل «العميد» اللقاء بتركيز كبير على العودة من جديد إلى الانتصارات، بعد تعثره بالتعادل في المباراة السابقة أمام عجمان 1-1، والتي رفعت رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس متساوياً مع الشارقة، الذي يتقدم عليه في جدول الترتيب بفارق الأهداف، وأكمل النصر تحضيراته للقاء وسط إصرار كبير على كسب النقاط الثلاث.

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