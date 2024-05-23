محمد عبدالله حسن يطلق «صافرة نهاية» مسيرته التحكيمية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن، اعتزاله التحكيم رسمياً بعد مشوار طويل امتد من عام 2000 إلى عام 2024، وشارك خلاله في إدارة العديد من المباريات والبطولات المهمة في كرة القدم، وأبرزها بطولتا كأس العالم 2018 و2022.

وجاء الإعلان عن قرار الاعتزال خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر اتحاد الكرة في دبي مساء أمس، بحضور كل من عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، وسالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة الحكام.

وتوجه محمد عبدالله حسن، بالشكر إلى كل من وقف إلى جواره وأسهم في مشواره الطويل، وأكد أنه كان قادراً على العطاء لفترة أطول، ولكنه فضل الاعتزال الآن، وترك الفرصة أمام الأجيال الجديدة للحصول على فرصتها.

وقال محمد عبدالله: لن أبتعد عن التحكيم، نعم لقد أنهيت مسيرة 24 عاماً من الصافرة بالملاعب لكني سأجلس قريباً مع المسؤولين في اتحاد الكرة لنحدد المجالات التي يمكنني أن أفيد بها التحكيم الإماراتي، بكل فخر أعتبر نفسي جندياً من جنود الوطن وسأكون سعيداً بخدمة بلادي وأضع كل خبراتي تحت تصرفها.

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