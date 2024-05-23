راكان العجمي: الكرة الآن في ملعب شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد راكان العجمي لاعب الجزيرة السابق، أن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ألقت بكرة المنافسة على درع المسابقة في ملعب شباب الأهلي، بعد فوزه الصعب على ضيفه بني ياس 2 - 1، وفوز الوصل المتصدر على مضيفه اتحاد كلباء 4 - 2، لتكون مواجهة «الإمبراطور» وضيفه «الفرسان» مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة 25، حاسمة في الصراع على لقب الدوري، والذي يدافع عنه شباب الأهلي بعدما توج به الموسم الماضي، ويسعى إلى الاحتفاظ بالبطولة للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح أن شباب الأهلي لم يعد أمامه سوى الفوز في الجولة المقبلة، ومباراتيه المتبقيتين أمام حتا، إذا أراد التتويج بدرع الدوري، بينما يملك الوصل فرصتي التعادل أو الفوز لحسم اللقب دون النظر إلى نتيجة مباراتيه الباقيتين أمام العين والنصر، وحتى في حالة الخسارة سيكون لديه أمل وإن كان ضعيفاً، باللجوء إلى المواجهات المباشرة لحسم هوية البطل، مع الوضع في الاعتبار سهولة مباراتي شباب الأهلي المتبقيتين مقارنة بمباراتي الوصل، وحذر الوصل من الانخداع بحظوظ الفرصتين، لما تحمله من خطورة، كما تعودنا من كرة القدم.

أداء قوي

وأضاف راكان العجمي، الفريقان قدما أداءً قوياً خلال الجولة 24، ووضح عليهما الرغبة القوية في تحقيق الفوز، وهو أمر لم يكن سهلاً أمام اتحاد كلباء وبني ياس، بعدما شارفت مسابقة الدوري على النهاية، وأصبح لكل نقطة أهميتها، إلى جانب تحرر أندية الوسط من ضغوط المنافسة، ما يجعلها تقدم الكرة الجميلة الممتعة، خصوصاً أمام أندية القمة، وفي مقدمتها بكل تأكيد الوصل وشباب الأهلي صاحبي المركزين الأول والثاني، واللذين ينحصر بينهما الصراع على اللقب.

وأثنى على ميلوش مدرب الوصل، مؤكداً أنه لا يزال يدير المباريات بذكاء، وساعده في الجولة 24، طرد مدافع اتحاد كلباء محمد سبيل، وأن النسخة الحالية من الدوري، تشهد إثارة ومتعة غير مسبوقة، وأفضل ما شهدته النسخة الماضية التي حسمها شباب الأهلي في الجولات الأخيرة، حتى أن هوية البطل ستحدد في مباراة أشبه بنهائي كؤوس، وقال: نشكر رابطة المحترفين على تداركها لجدول مباريات الجولة المقبلة، وتأجيل قمة الوصل وشباب الأهلي، لتقام الأحد حتى لا تتعارض مع مواجهة العين وضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الثالث والهبوط

وتحدث لاعب الجزيرة السابق، عن فوز العين على مضيفه الوحدة 2 - 0، ليسترد «الزعيم» المركز الثالث، والذي يؤهل صاحبه للفوز ببطاقة مشاركة في النسخة القارية المقبلة، وقال إن الفوز في «الكلاسيكو» أيضاً، أسهم في رفع معنويات العين قبل المواجهة الآسيوية الحاسمة أمام يوكوهاما، وأعرب عن أمنيته بأن يتوج العين بطلاً بلقبه الثاني في البطولة الآسيوية، بعد فوزه باللقب الأول عام 2003، وأوضح أن بقية المباريات لم تشهد مفاجآت، باستثناء تحقيق حتا لنتيجة إيجابية بالتعادل مع البطائح 1-1، ولكن بعد فوات الأوان وهبوط حتا رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

وبالنسبة لصراع النجاة من الهبوط، أكد راكان، أن موقف خورفكان في المركز 12، أصبح أكثر خطورة، مع بقاء مباراتين فقط للفريق في الدوري، مقابل 4 مباريات لفريق الإمارات في المركز 13 قبل الأخير، وتقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، وأتوقع أن يشتعل الصراع أكثر خلال الباقي من الموسم الجاري، مع تحسن أداء الإمارات في الفترة الأخيرة، ويفتقد الفريق فقط إلى تحقيق النتائج الإيجابية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز