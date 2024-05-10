رحيمي يتطلع لإنجاز تاريخي ولقبين مع العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يتطلع المغربي سفيان رحيمي الجناح المتألق بنادي العين لتحقيق إنجاز تاريخي مع ناديه هذا العام بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، كأول لقب قاري يحققه مع الفريق البنفسجي، إضافة إلى حصوله على لقب الهداف بعد أن رفع رصيده إلى (11 هدفاً) بفارق 5 أهداف عن منافسه البرازيلي أندرسون لوبيز، مهاجم نادي يوكوهاما الياباني الذي سيواجه العين غداً السبت في ذهاب نهائي المسابقة القارية البارزة، وهو اللاعب الوحيد الذي لا يزال يحظى بفرصة الحصول على اللقب بعد أن خرج بقية اللاعبين من سباق المنافسة بخروج فرقهم من البطولة، وأبرزهم مواطنه البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، والبرازيلي كريسان دا كروز، مهاجم نادي شاندونغ تايشان الصيني، ولكل منهم 8 أهداف.

نصيب الأسد

وقدم رحيمي (27 عاماً) الذي تعاقد مع العين في أغسطس من عام 2021 بعقد يمتد حتى 2025 مستوى متميزاً في المسابقة الآسيوية ليسهم بنصيب الأسد في بلوغ العين نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخ النادي، والذي سبق له الفوز بأول لقب للمسابقة القارية بنظامها الحالي، ويطمح للفوز باللقب الأخير قبل تعديل النظام بداية من النسخة المقبلة، ويعتبر اللاعب المغربي أهم أوراق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للعين في مباراة السبت في ظل غياب المهاجم الأساسي التوغولى لابا كودجو، الذي يستمر غيابه للمباراة الخامسة على التوالي على المستوى الآسيوي بعد غيابه عن مباراتي النصر والهلال السعوديين في ذهاب وإياب ربع ونصف نهائي المسابقة.

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