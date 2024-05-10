محمد عبيد حماد: النجاح في كرة القدم لا يأتي بالصدفة

المصدر: طوكيو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وضع استراتيجية وصول العين في موسم 2023 - 2024 إلى نهائي دوري أبطال آسيا، برؤية ثاقبة وحكمة مستنيرة قبل ثلاثة مواسم، حيث وفر سموه كل أسباب النجاح لتحقيق الفريق أهدافه المرجوة من أجل رسم فرحة وطن.

وقال: كل من يعمل في مجال كرة القدم، يدرك جيداً أنه لا مجال للصدفة في النتائج القوية، وبلوغ نهائي أقوى مسابقة بالقارة للأندية الأبطال، الأمر الذي تجسد عملياً في إدارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق إلى اليابان، لمنظومة العمل بشركة كرة القدم بكل احترافية، لتحقيق الطموحات في البطولة الآسيوية، وذلك من خلال المتابعة اللصيقة والاهتمام المتعاظم، اتساقاً مع رؤية نادينا الكبير، وانطلاقاً من الفكر المتجدد الذي يتمتع به سموه.

فرصة تاريخية

وأشار حماد إلى أن لاعبي الزعيم أمام فرصة تاريخية لصناعة المجد، وكتابة سطور بأحرف من ذهب في سماء القارة وكرة القدم الآسيوية، مع كامل الاحترام لطموحات المنافس، خصوصاً أنهم أظهروا للجميع مقدراتهم العالية، ورغبتهم الكبيرة في ترجمة الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام المتعاظم الذي ظلوا يحظون به من رئاسة النادي، إلى أداء مشرف ونتائج مميزة، تتسق مع تحقيق طموحاتهم الشخصية، انطلاقاً من حبهم الصادق للوطن، وإيمانهم المطلق بأن مهمتهم وطنية 100 %.

مكاسب التتويج

أضاف حماد: التتويج باللقب القاري سيضع الفريق ضمن الأندية المتأهلة مباشرة لمسابقتي كأس العالم للأندية 2025، وكأس القارات 2024، بالإضافة إلى الوجود ضمن دوري الأبطال النخبة في نسخته الجديدة بالموسم المقبل. وفي اعتقادي أنهم يستحقون أن ترتبط أسماؤهم في هذه المرحلة التاريخية المهمة للنادي، بالوجود ضمن الأسماء التي أسهمت في إنجازات غير مسبوقة على مر تاريخ كرة القدم الإماراتية.

جمهور العين

اختتم حماد حديثه، مؤكداً أن جماهير نادي العين ظلت تؤكد فعلاً وقولاً أفضليتها، والعلامة الفارقة في تعزيز قوة النادي قارياً، من خلال الدور المهم الذي تضطلع به في دعم طموحات ممثل الوطن في مهمته الوطنية، منذ بداية المشوار الآسيوي، وحتى الوصول للمباراة النهائية، ونسأل الله العلي القدير أن يكتب التوفيق للفريق، باعتلاء منصة التتويج الآسيوية، وحصد النجمة الثانية باسم الكرة الإماراتية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز