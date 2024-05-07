الوصل يقترب خطوة من لقب «دورينا» وشباب الأهلي يعزز وصافته

المصدر: الشارقة - إيهاب زهدي، علي الظاهري، طلحة عبدالله، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق الوصل فوزاً ثميناً على حساب البطائح 1-4 في المباراة التي جرت، أمس، على استاد خالد بن محمد لحساب الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، ليواصل «الإمبراطور» الابتعاد بصدارة المسابقة بفارق 9 نقاط عن الوصيف شباب الأهلي ويقترب أكثر من اللقب بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة، فيما تجمد رصيد «الراقي» عند 26 نقطة.



افتتح التسجيل للوصل كايو كانيدو في الدقيقة 12 من كرة رأسية وعزز علي صالح تقدم فريقه في الدقيقة 20 ليضيف فابيو دي ليما الهدف الثالث لـ«الإمبراطور» في الدقيقة 34 بعد استلام تمريرة ساحرة بالكعب من زميله كايو وأحرز رابع أهداف الوصل نيكولاس خيمينيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.



وقلص البطائح الفارق عن طريق اللاعب محمد راشد الذي سجل أول أهداف فريقه في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول.



وسيطر الوصل على معظم مجريات المباراة وبادر مبكراً بتهديد مرمى البطائح عن طريق رأسية ليما التي تصدى لها الحارس درويش محمد لتثمر هجماته عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، وحاول أصحاب الأرض البحث عن هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني قبل أن ينجح الوصل في تسجيل رابع الأهداف بأقدام خيمينيز.



فرسان



وفي اللقاء الثاني، فاز شباب الأهلي على ضيفه الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، وأحرز أهداف «فرسان دبي» يحيى الغساني في الدقيقة 16، وايغور جيسوس في الدقيقتين 67 و86، وسجل هدف الشارقة كايو في الدقيقة 10 من ركلة جزاء من عمر مباراتهما على ملعب استاد راشد ضمن الجولة ذاتها، وعزز شباب الأهلي موقعه في المركز الثاني بوصوله إلى 46 نقطة، بينما توقف رصيد الشارقة عند 31 نقطة، واستقر في المركز السادس.



وافتتح الشارقة المباراة بتسديدة قوية من ميلوني، واحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة، بعد تدخل من رينان مع كايو الذي سدد بنفسه الركلة وسجل منها هدفاً للشارقة في الدقيقة 10، وأعاد الغساني شباب الأهلي إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16، بعدما استلم تمريرة خلف المدافعين، وراوغ مدافع الشارقة بمهارة عالية، ووضع الكرة في شباك الحوسني، ليخرج الفريقان بعدها بنتيجة التعادل من الشوط الأول.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف البديل إيغور جيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 67، بكرة رأسية قوية بعد ركلة ركنية، ومن أول لمسة للاعب بعد مشاركته بديلاً لكارتابيا، وسيطر بعدها «فرسان دبي» على اللعب في الدقائق المتبقية، وتمكن إيغور من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86، بعد تمريرة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الجزيرة، ويحافظ شباب الأهلي على تفوقه حتى نهاية المباراة، والخروج بفوز مهم في الصراع على درع الدوري.



فوز



في المباراة الثالثة، سجل سلطان الشامسي هدفاً في الدقيقة 26 ليقود فريقه العين لفوز صعب على خورفكان، مساء أمس، في المباراة التي تم نقلها من استاد خورفكان إلى ملعب استاد هزاع بن زايد، دعماً للعين الذي يخوض مطلع الأسبوع المقبل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني، على ملعب الأخير، بهذه النتيجة يرفع العين رصيده إلى «39 نقطة» في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد خورفكان عند «20 نقطة» بمكانه بالمركز الثاني عشر.



كما أنعش فريق الإمارات آماله في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين بفوزه المستحق على مضيفه كلباء بنتيجة 1-2 وهو الفوز الثالث لـ «الصقور» في المسابقة، سجل هدفا فريق الإمارات المتألق مروان فهد في الدقيقتين 16 و21، وسجل هدف كلباء محترفه مهدي قايدي من ركلة جزاء في الدقيقة 88، بهذه النتيجة يرفع الفريق الفائز رصيده إلى 14 نقطة متقدماً خطوة مهمة نحو البقاء مع فرق دوري المحترفين، فيما بقى كلباء برصيد 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز