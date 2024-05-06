الوصل وشباب الأهلي يرفعان شعار «الفوز فقط» أمام البطائح والشارقة

المصدر: دبي ـ البيان

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يحرص الوصل وشباب الأهلي على عدم فقد النقاط في الجولات المهمة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، عندما يواجهان في الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين، منافسين قويين في ثاني أيام الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، إذ يحل الوصل ضيفاً على البطائح في استاد خالد بن محمد، ويلتقي شباب الأهلي ضيفه الشارقة على ملعب استاد راشد، ويسبقهما في السادسة و5 دقائق، مواجهتا خورفكان والعين على ملعب استاد هزاع بن زايد، ويقابل اتحاد كلباء ضيفه فريق الإمارات.

شعار

يرفع الوصل، متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، شعار «الفوز فقط» للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، والاقتراب أكثر من حلم التتويج بدرع الدوري، فيما يتمسك «فرسان دبي» بأمل البقاء مطارداً بقوة للقمة مع انتظار تعثر المتصدر، أما العين الثالث برصيد 36 نقطة، فيطمح إلى البقاء في دائرة المنافسة حتى الإعلان الرسمي عن بطل نسخة دوري موسم 2023 - 2024.

رحلة

وفي المقابل، يتطلع الشارقة والبطائح واتحاد كلباء «النمور» إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب، عن ترتيبهم الـ6 والـ7 والـ11 بأرصدة 31 و26 و21 نقطة بالترتيب، فيما يحاول خورفكان الابتعاد عن منطقة خطر الهبوط الذي يهدده بتواجده في المركز 12 برصيد 20 نقطة، خاصة بعدما خسر الفريق مباراته في الجولة الماضية أمام عجمان بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب خطأ إداري، ويواصل الإمارات رحلة البحث عن طوق النجاة من شبح الهبوط المحيط بالفريق المتواجد في المركز 13 قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

مواجهة

في اللقاء الأول، يستضيف البطائح ضيفه الوصل، ولن تكون المواجهة سهلة للطرفين في ظل العروض المميزة التي يقدمها «الراقي» هذا الموسم والذي يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة من 19 مباراة، فيما يتطلع «الإمبراطور» إلى العودة بنقاط مهمة ستسهم في الاقتراب أكثر من اللقب بعد أن بات يغرد في الصدارة وحيداً برصيد 52 نقطة. ويفتقد البطائح خدمات المدافع ديني بورجيس، والمهاجم ألفارو دي أوليفيرا بسبب الإيقاف.

حظوظ

وفي اللقاء الثاني، يحل الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي في واحدة من أقوى مواجهات الجولة، وتأخذ المباراة أهميتها بغض النظر عن حظوظ الفريقين في المنافسة، ويحتاج فيها الشارقة لاسترداد معنوياته واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت طويلاً منذ آخر فوز في الجولة 14 مع انطلاقة الدور الثاني، حيث يأمل في العودة إلى المسار الصحيح في المسابقة ورد اعتباره أيضاً بعدما خسر آخر مباراتين أمام شباب الأهلي 6 ـ 2 في كأس السوبر ثم 4 ـ 3 في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

دعم

وفي ثالث المباريات، يلتقي العين وخورفكان وهي المباراة التي كان يفترض إقامتها بملعب خورفكان وتم تحويلها إلى «دار الزين» لدعم ممثل الإمارات في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث سيؤدي الفريق البنفسجي مباراة الذهاب أمام يوكوهاما الياباني 11 مايو على ملعب الأخير.

ويسعى الفريقان للتعويض بعد أن تعرضا للخسارة في الجولة الماضية، حيث خسر العين أمام شباب الأهلي بهدف لهدفين، بينما خسر خورفكان أمام عجمان بثلاثية نظيفة، ويسعى العين صاحب المركز الثالث برصيد «36 نقطة» لتحقيق الفوز والمحافظة على موقعه في جدول الترتيب على الأقل، بينما يتطلع خورفكان صاحب المركز الثاني عشر برصيد «20 نقطة» للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر.

مصالحة

وفي آخر المباريات، يستقبل اتحاد كلباء ضيفه الإمارات، في مباراة مهمة سيكون عنوانها البحث عن النقاط الثلاث، ويتطلع كل من «النمور» و«الصقور» إلى مصالحة جماهيرهما، يحتل كلباء المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، لذلك تبدو الرغبة كبيرة بتعويض جمهوره الخروج المرير من مسابقة الكأس الغالية.

على جانب آخر، شهدت تدريبات «الصقور» الأخيرة، اهتماماً كبيراً من جانب إدارة النادي التي حرصت على تقديم الدعم المعنوي للاعبين وتمسكت بأمل البقاء في المنافسة رغم الموقف المتأزم لـ«الصقور»، وعمل المدرب بنيتو كاربوني الذي يقود الفريق في ثاني مباراة له بعد خلافة والتز زينغا، على تصحيح الأخطاء وتهيئة لاعبيه نفسياً للقاء والمباريات المقبلة.

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