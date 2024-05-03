شرودر: نتائجنا أمام شباب الأهلي إشارة لاعتلاء النصر قمة الدوري مستقبلاً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن تفوق فريقه على شباب الأهلي في مباراتين وتعادله معه في مباراة أخرى من 3 مباريات جمعتهما الموسم الحالي، تؤكد أن العميد يستحق مكاناً أفضل، وأنه بإمكانه أن يعتلي قمة الدوري في المستقبل.

وحجز النصر بطاقة التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم على حساب شباب الأهلي بعدما تغلب عليه بنتيجة 4 - 3 في مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين، وسجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً في استاد زعبيل بنادي الوصل.

وتأهل العميد إلى النهائي لمواجهة الوصل، بسيناريو مشابه لفوزه بلقب كأس 2015 عندما كانت المباراة تسير لمصلحة شباب الأهلي المتقدم بهدف دون رد لكن النصر خطف التعادل قبل دقيقتين من نهايتها ونقلها إلى الوقت الإضافي ثم حسمها بركلات الترجيح.

أداء بطولي

وتقدم شرودر بالشكر إلى لاعبي النصر وشباب الأهلي على المباراة الرائعة التي استمتع بها الجمهور وشهدت تسجيل 7 أهداف، وأضاف: أهنئ فريقي على العمل الكبير والأداء البطولي، وعندما تلعب مع هذه النوعية من الفرق بحجم شباب الأهلي وتفوز عليه في مباراتين وتتعادل في واحدة بما يملكه من لاعبين على مستوى عال وخاصة اللاعبين الأجانب، ما يؤكد أنك تستحق مكاناً أفضل وأنه بإمكانك اعتلاء قمة الدوري في المستقبل.

وتابع: جرت أحداث المباراة مثلما خططنا لها، لقد لعبنا بطريقتنا المعتادة بينما انتظر شباب الأهلي أخطاءنا للتسجيل في مرمانا، إلا أننا نجحنا في العودة وقدمنا درساً في كرة القدم في الشوط الثاني من حيث القتال والأداء الشامل والصبر الذي أبديناه خلال هذه الفترة كان مذهلاً، كما واصلنا مستوياتنا القوية في الوقت الإضافي، وعندما تقدمنا 4 - 2 نجحنا في قتل المباراة.

لوم

من جهته، وجه الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي اللوم إلى لاعبيه من أصحاب الخبرة، مشيراً إلى خسارة مباراة نصف النهائي بتلك الطريقة موجعة خاصة أن فريقه كان بإمكانه حسم بطاقة التأهل مبكراً في المباراة لكنه أضاع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، وقال:

هناك أخطاء نقبلها من اللاعبين الشباب وأخرى غير مقبولة من أصحاب الخبرة، المباراة تتلخص في أمرين، كنا متأهلين حتى الدقيقة 97 من المباراة بـ10 لاعبين، كانت لدينا هجمة 3 ضد 1، وفرصة من المفترض محققة 100 % لإنهاء المباراة«واسترسل قائلاً باللغة العربية:(خلاص).

وتابع: رد النصر بهجمة مرتدة ونجح على إثرها بمعاقبتنا بتسجيل هدف التعادل، هكذا هي كرة القدم، إنها قاسية، وفي الوقت الإضافي وبـ10 لاعبين أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل منها التي كانت قريبة من المرمى على مسافة 5 أو 6 أمتار ورغم ذلك لم ننجح في التسجيل، وعقد مهمتنا تألق حارس المرمى الذي قام بتصديات مذهلة.

بعد هذه المباراة سنخوض مواجهة أخرى من العيار الثقيل أمام الشارقة في الدوري، وسنعمل على حصد أكبر عدد من النقاط وسنرى ماذا سيحصل بعد ذلك.

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