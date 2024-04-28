بني ياس يدنو من بر الأمان.. وحتا خطوة أخرى نحو الهبوط

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد بني ياس 3 نقاط مهمة بفوزه على حتا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 21، ويقترب من بر الأمان وتأمين موقفه تماماً بعيداً عن دائرة الخطر بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الإمارات صاحب المركز قبل الأخير.

واستعاد «السماوي» نغمة الانتصارات بعد الخسارة في آخر مباراتين في الدوري من الوحدة وخورفكان، ويعود كذلك لتذوق طعم الفوز في ملعبه أول مرة منذ الجولة 12، فكان آخر فوز حققه الفريق في الشامخة على حساب اتحاد كلباء ديسمبر الماضي.

موقف

وفي المقابل جاءت خسارة حتا لتدفع «الإعصار» خطوة إضافية نحو توديع دوري المحترفين، وبات الهبوط مسألة وقت في ظل تأزم موقفه بعدما ظل حبيس المركز الأخير متذيلاً جدول الترتيب بـ6 نقاط فقط من فوز وحيد و3 تعادلات.

وعلى الرغم من نجاح حتا في العودة مرتين في النتيجة بعد تقدم بني ياس فإنها لم تكن كافية للخروج بنتيجة إيجابية بعدما أنهى «السماوي» الأمور بالهدفين الثالث والرابع ونجا من «الإعصار» بعد مباراة مثيرة.

وقال السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس إن الفريق عاش ضغطاً كبيراً في تلك المباراة، وإنه لم يكن هناك مجال للتفكير في أي شيء آخر سوى ثلاث النقاط لإعادة الفريق للمسار الصحيح.

وأضاف: «ظهرنا بوجهين مختلفين في شوطي اللقاء، إذ سيطر التوتر والخوف على أدائنا في الشوط الأول، ولكننا أظهرنا في الشوط الثاني مستوى مختلفاً على الرغم من أنه يحسب لحتا العودة مرتين في النتيجة، وسعيد بالطبع بالفوز وردة فعل اللاعبين في مباراة صعبة».

وعزا الصربي نيناد فانيك مدرب حتا خسارة فريقه إلى غياب التركيز وتكراره في اللحظات الحاسمة، بعدما تلقى هدفين مع نهاية الشوط الأول وبداية الحصة الثانية.

وقال: «بدأنا المباراة بالطريقة التي خططنا لها، وقدمنا شوطاً أول جيداً، وردة فعلنا كانت متميزة بعد العودة سريعاً مرتين ومعادلة النتيجة، ولكن بعدها استقبلنا هدفاً ثالثاً بطريقة سهلة، ثم الهدف الرابع، وكان من المستحيل العودة مجدداً أمام فريق جيد إذ لم يسعفنا الوقت».

وعن اقتراب الفريق من الهبوط، أضاف: «نقاتل من أجل أنفسنا، ويجب أن نكون محترفين حتى النهاية، وخطوة بخطوة نعد لاعبين للمستقبل».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز