قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مواجهة الوحدة وعجمان

المصدر: دبي - البيان

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نالت مباراة الوحدة وضيفه عجمان، التي أدارها حكم الساحة سلطان عبدالرازق، ومعه حكم الفيديو عامر الضبيع، الجانب الأكبر من القرارات المثيرة للجدل في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما شهدت طرداً مباشراً للاعب الوحدة روبن في الدقيقة 28، ولم يكن خطأ اللاعب واضحاً.

وهناك شك كبير بأنه لمس الكرة قبل مهاجم عجمان، واتخذ الحكم قرار طرد ثان للاعب الوحدة آلان في الدقيقة 77، ورغم صحة القرار، ولكن واقعة اعتداء اللاعب على حارس عجمان.

والذي لم يكن تصرفه صحيحاً بالتواجد في منطقة التوتر، لم يكن يستطيع حكم الساحة رؤيتها مباشرة، وكان يجب استدعاؤه من تقنية الفيديو لتقييم اللعبة، كما تم استدعاء الحكم من «الفار»، لتقييم هدف الوحدة في الدقيقة 6، رغم وضوح صحة اللعبة.

أما باقي المباريات، فشهدت تألقاً لافتاً من حكام الساحة، وساعدهم على تلك التدخلات الإيجابية من تقنية الفيديو، لتأتي جميع القرارات صحيحة، ومنها الطرد الصحيح للاعب الإمارات أحمد عيسى، في مباراة فريقه أمام حتا، وأدارها حكم الساحة عادل النقبي، ومعه حكم الفيديو أحمد سالم خلفان، وصحة هدف النصر الثالث عن طريق عادل تاعرابت لعدم تدخل زميله المتسلل في كرة الهدف أمام البطائح، وأدار المباراة الحكم حمد علي يوسف، وحكم الفيديو نواف الزيودي، ولم تكن هناك قرارات مؤثرة في مباراة خورفكان وبني ياس، وأدارها حكم الساحة عمر آل علي، وحكم الفيديو محمد الهرمودي.

كما تدخلت تقنية الفيديو بقيادة الحكم أحمد النقبي، بشكل إيجابي لمساعدة الحكم بدر جمهور على إدارة مباراة الشارقة والجزيرة، ليتم اتخاذ قرارين صحيحين بإلغاء هدف للشارقة، واحتساب ركلة جزاء للجزيرة، وأجاد حكم الساحة سلطان محمد صالح، استخدام مبدأ إتاحة الفرصة ليضيف شباب الأهلي الهدف الثالث في مرمى اتحاد كلباء.

واحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي، فيما تدخلت تقنية الفيديو إيجابياً لطرد صحيح للاعب اتحاد كلباء سالم راشد، بعد تسببه في ركلة الجزاء على فريقه، فيما لم يكن تمركز الحكم المساعد جيداً في الهدف الرابع لـ «فرسان دبي»، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء التسلل، ولاحتساب صحة الهدف.

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