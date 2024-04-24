يوسف عبدالعزيز: مؤجلات الدوري لن تضغط على أندية القمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتبر يوسف عبدالعزيز، لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، حالة الاستقرار التي يشهدها جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية 6 مباريات من الجولة 20، إشارة مبكرة إلى هوية البطل والفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضح أن نتيجة مباراة العين والوصل، المقررة ضمن الجولة نفسها، التي ستقام يوم 20 مايو المقبل، لم تكن ستؤثر على حالة الاستقرار، وتأجيلها ربما يمنح الوصل قبلها فرصة أكبر لتعزيز صدارته الحالية، والاقتراب خطوة أكثر من تحقيق درع المسابقة الغائب عن الفريق منذ موسم 2006 - 2007، وأكد أن مؤجلات الدوري لن تضغط على الأندية المتنافسة على القمة.

وقال إن «الإمبراطور» يخدم نفسه بنفسه هذا الموسم، ولا ينتظر هدايا من الآخرين، وأن حسم الوصل لدرع الدوري بات مسألة وقت فقط، لأن الفريق يمشي بخطى ثابتة، وبقوة وتوازن بين جميع الخطوط والمراكز بداية من حراسة المرمى.

ونوه إلى أن الوصل يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري لم يشهدها الفريق منذ سنوات طويلة، وأكد أن تفكير العين وتركيزه الأكبر على دوري أبطال آسيا، أبعد الفريق بعض الشيء عن المنافسة، حتى بات درع الدوري بعيداً إلى حد كبير عن الفريق، وكذلك عن شباب الأهلي.

وصافة الدوري

وأضاف يوسف عبدالعزيز، أن تعثر العين بالتعادل مع الجزيرة 2-2، ومع الشارقة 1-1، وبالخسارة من النصر 1 - 3، وخسارة شباب الأهلي من النصر أيضاً 2 - 3، في الجولات الأخيرة، سمح للوصل بتوسيع الفارق، والابتعاد بالصدارة، وأنقص من حظوظ «الزعيم» و«فرسان دبي» في المنافسة على درع الدوري.

وإن كان الأمل لا يزال موجوداً مع بقاء 6 جولات على النهاية، ولعب العين مباراة أقل من الوصل وشباب الأهلي، ولكنه عاد وتوقع أن يحسم الوصل اللقب مبكراً، لتبقى المنافسة بين شباب الأهلي والعين على المركز الثاني، في ظل تذبذب نتائج الوحدة، وعدم استغلال فرصة ابتعاد وتعثر العين في الصعود إلى المركز الثالث بخسارة الفريق آخر جولتين أمام اتحاد كلباء 0 - 1، وعجمان 1 - 2.

وأشاد بالنتائج التي يحققها النصر في الدور الثاني للدوري تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، حتى إن الفريق لم يخسر في آخر 7 جولات، وصولاً إلى الفوز على البطائح 3 - 1 في الجولة 20، وصعد من المركز العاشر إلى الخامس.

بينما أضاع الشارقة والجزيرة، فرصة الخروج بأي لقب في الموسم الجاري، وودعا المنافسة مبكراً على الدوري، وتعادلهما الأخير 1-1، ترجمة للوضع الذي يعيشه الفريقان، وعليهما من الآن التفكير في الموسم المقبل، وتوقع عدم استمرار المدرب الروماني أولاريو كوزمين، مع الشارقة ورحيله بنهاية الموسم الجاري، مشيراً إلى أنه مدرب كبير.

وربما لم تخدمه ظروف هذا الموسم، في تحقيق إنجاز جديد مع الشارقة.

رحلة الهبوط

رأى يوسف عبد العزيز، أن تعادل حتا والإمارات 1-1 في الجولة 20، خطوة على طريق العودة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد موسم مخيب للآمال في دوري المحترفين الذي صعد إليه الفريقان هذا الموسم، وأكد أن التعادل أفقد كلا من الفريقين نقطتين في غاية الأهمية، خاصة وأن عجمان وخورفكان القريبين من دائرة الهبوط، حققا الفوز، ولم يعد سوى بني ياس قريباً من منطقة الخطر.

ولكنه يبتعد بفارق 9 نقاط عن الإمارات، وهناك فوارق فنية وبدنية كبيرة تصب لمصلحة الأندية القريبة من المركزين 13 و14 اللذين يحتلهما الإمارات وحتا بالترتيب.

وأثنى لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، على لاعب النصر أحمد عبدالله جشك، بقوله: جشك من اللاعبين المميزين، والواثقين من أنفسهم، ويملك مهارات وحلولاً فردية جميلة، وتصب في مصلحة النصر، وأعتبره أحد اللاعبين الذين يحققون الإضافة المطلوبة مع أنديتهم هذا الموسم، وأتمنى أن يحافظ النصر على استقراره الفني ونجومه، ليكون «العميد» أحد فرسان الرهان في الموسم المقبل.

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