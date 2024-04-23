العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي

المصدر: العين - طلحة عبد الله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل فريق العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم خسارته مساء أمس أمام الهلال السعودي 1 - 2 في إياب نصف النهائي على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

واستفاد العين من فوزه ذهاباً الأربعاء الماضي 4 - 2، على استاد هزاع بن زايد، ليتأهل إلى المباراة النهائية بمجموع المباراتين 5 - 4.

افتتح الهلال التسجيل عن طريق روبين نيفيز «ق4» من علامة الجزاء، وتعادل إريك جورجينس للعين «ق12»، وتقدم سالم الدوسري للهلال «ق51».

ويلتقي العين في المباراة النهائية من البطولة القارية مع المتأهل من لقاء منطقة الشرق بين يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إذ سيتحدد المتأهل في لقاء الإياب الذي يجمع الفريقين مساء غد، وكان أولسان الكوري الجنوبي قد فاز ذهاباً 1 - 0.

وكان العين «الزعيم» هزم منافسه الهلال في مباراة الذهاب، وفاز عليه 4 - 2، لذا كان على الأزرق الفوز بفارق ثلاثة أهداف، ليعوض خسارته في استاد هزاع بالعين، ويبلغ النهائي السادس في مسابقة أحرز لقبها أربع مرات، آخرها في 2021.

ودخل الفريق الإماراتي اللقاء بأفضلية الفوز ذهاباً على ملعبه الأسبوع الماضي في مباراة تألق بها المهاجم المغربي سفيان رحيمي الذي سجل ثلاثة أهداف.

ووسط دموع الفرح هنأ لاعبو العين الأبطال القيادة الرشيدة وجمهور الشارع الرياضي الإماراتي بالحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم من ملعب الهلال باستاد المملكة أرينا مساء أمس، وهي المرة الرابعة التي يتأهل فيها العين إلى النهائي القاري بعد أعوام 2003، و2005، و2016.

وقال خالد عيسى: كان التأهل مستحقاً، فقد واجهنا ظروفاً معقدة في هذه البطولة، ولكن رجال الزعيم كانوا عند الموعد ونجحوا في الإيفاء بكل الوعود بعد أن قدموا أداء بطولياً أمام الهلال بملعبه ووسط جمهوره، وحصدوا البطاقة، ولكن المهمة لم تنتهِ بعد فلا تزال هناك مباراة النهائي والتي سنعمل بجد من الآن حتى نهدي الإمارات اللقب القاري الكبير.

وأكد بندر الأحبابي قائد الفريق، أن العين واجه ظروفاً صعبة في ملعب المباراة بعد ركلة الجزاء المبكرة ضده غير أن اللاعبين أكدوا على أنهم أبطال بحق ولم تزعزع المفاجأة ثقتهم بل زادتهم إصراراً وعزيمة فعادوا بعد أقل من 8 دقائق بهدف التعادل، ونجحوا في إرباك الهلال وجمهوره ولولا سوء الطالع لخرج العين منتصراً.

وأوضح الأحبابي أن وصول العين إلى نهائي هذه النسخة من البطولة الآسيوية أشبه بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2018 عندما كان يعيش ظروفاً قريبة الشبه بتراجع في الأداء والمستوى، وكانت رغبتهم حينها حاضرة في تعويض الجماهير العيناوية بالظهور كأفضل ما يكون أمام نجوم العين ونجحوا في ذلك وكانوا مثار إعجاب الجميع.

وأضاف: علينا أن نحتفل لكن لا ينبغي أن ننسى أن المهمة لم تنتهِ بعد ومن المهم أن نستعد بقوة من أجل إحراز اللقب القاري وتكرار سيناريو 2003 وإهدائه إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي عامة.

وراهن الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للعين على قوة نتائج فريقه خارج ملعبه في النسخة الحالية.

حيث حقق 3 انتصارات خارج أرضه في دور المجموعات مقابل تعادل أمام ناساف كاراتشي الأوزبكي وخسارة أمام النصر السعودي بنتيجة 3 - 4 في الأدوار الإقصائية قبل أن يطيح بالفريق السعودي بركلات الترجيح، في حين، عانى الهلال من غيابات بارزة مثل النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي يبتعد لنهاية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق الذي يتعافى من تمزق عضلي أصيب به 30 مارس الماضي.

لكن الفريق السعودي يضم بين صفوفه أسلحة هجومية أخرى بارزة مثل البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري قائد الفريق وصالح الشهري العائد من إصابة تعرض لها في مباراة السوبر السعودي ضد اتحاد جدة.

لاعبو العين وفرحة التأهل إلى نهائي كأس آسيا عن جدارة واستحقاق

البيان

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز