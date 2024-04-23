«الزعيم» يتحدى الهلال بطموح الوصول لنهائي «آسيا» الليلة

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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يتطلع العين «الزعيم»، إلى بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، وإسعاد الشارع الرياضي الإماراتي، عندما يلتقي في العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، مضيفه الهلال السعودي، باستاد المملكة أرينا، بالرياض، في موقعة الحسم بإياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وسبق لـ «الزعيم العيناوي» الصعود لنهائي البطولة في ثلاث نسخ سابقة، في أعوام 2003 حيث توج باللقب، و2005، و2016، ويدخل مواجهة اليوم بمعنويات عالية، وبثلاث فرص متاحة للتأهل، بعد فوزه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، ليصعد إلى نهائي المسابقة.

ويتطلع العين، لتأكيد تفوقه التاريخي على الهلال السعودي، إذ سبق له الفوز في 7 مواجهات، مقابل 6 للأخير، بينما حضر التعادل بينهما في مناسبتين، في 15 مباراة جرت بينهما بدوري أبطال آسيا، وخلال 17 مواجهة سابقة خاضها بالملاعب السعودية في دوري أبطال آسيا، نجح العين في تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل 11 خسارة وتعادلين. ويأمل الهلال السعودي في رد الدين، وتحقيق «ريمونتادا» تؤهله للنهائي القاري، وهو الأمر الذي يبدو صعباً إلى حد ما، بعد تخلفه بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الذهاب، وينتظر أن يدخل المباراة بخطة هجومية منذ البداية، من أجل التعويض.

وكان العين أجرى حصة تدريبية أخيرة باستاد خليفة، أول من أمس، قبل أن يغادر أمس بطائرة خاصة إلى الرياض، حيث خاض حصته الرئيسة على ملعب المباراة. ويستمر غياب لابا كودجو عن تشكيلة الفريق للمرة الرابعة على التوالي بالبطولة الآسيوية، وينضم إلى قائمة الغياب محمد عباس، لتراكم الإنذارات، وينتظر أن يحل بديلاً له زميله خالد البلوشي.

وأكد الأرجنتني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين، أنهم حضروا إلى الرياض من أجل إظهار أفضل ما لديهم أمام الهلال السعودي، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد النتيجة الجيدة التي تحققت في لقاء الذهاب، وقال: أتمنى حضوراً جماهيرياً حاشداً في المدرجات، لأن الكرة الحقيقية تكتمل بالحضور الجماهيري.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه لا توجد أسرار في كرة القدم، لافتاً إلى أنهم دائماً يتطلعون لتحقيق أفضل النتائج، مشدداً على أهمية وضرورة إظهار الثقة واحترام المنافس، من أجل الحصول على النتيجة التي تقود للنهائي، وأكد أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، وقال: نحترم الهلال، ولن نغير طريقتنا وأسلوبنا في اللعب، سواء شارك بونو أو ميتروفيتش، وعلينا أن نعمل بجد، خصوصاً أن جمهور العين قادم بقوة من الإمارات، ولدينا بصمة واضحة في البطولة، وفخورون بما حققناه، والنتيجة قبل أي مباراة لا يمكن أن يتنبأ بها أحد، وأتمنى أن نوفق في التأهل للنهائي.

وأكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه قادر على العودة في مباراة الإياب، والتأهل إلى النهائي، وتعويض خسارة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام العين ذهاباً، داعياً الجماهير إلى الوجود في مدرجات الملعب لمؤازرة اللاعبين، وقال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: لم يحدث في مسيرتي التدريبية أن يستقبل فريقي أربعة أهداف في مباراة واحدة، ثلاثة منها من ركلات جزاء، وطالبت اللاعبين بتجنب ارتكاب أخطاء تتسبب في ركلات جزاء. وأشار جيسوس إلى أن المباراة لن تكون سهلة في مواجهة العين «الصعب»، والذي يتمتع بإمكانات كبيرة في التحول الهجومي.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الهلال والعين، إلى طاقم تحكيم كويتي، بقيادة أحمد العلي، يعاونه على الخطوط، مواطناه عبد الهادي العنزي، وأحمد عباس، وتم اختيار العراقي مهند قاسم، حكماً رابعاً، والكويتي عبد الله جمالي، حكماً لتقنية الفيديو، ومواطنه هاشم الإبراهيم، مساعداً لحكم تقنية الفيديو، ويراقب المباراة اللبناني بشير عبد الخالق، ويراقب الحكام القطري جاسم الهيل.

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