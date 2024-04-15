الأبطال: سعداء بالانتصار والفوز باللقب الغالي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عاش لاعبو شباب الأهلي، احتفالات الفوز بدرع السوبر «الإماراتي – القطري» مساء أول من أمس، على أرض ملعب استاد راشد بدبي، بعد التتويج باللقب من قبل عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة الإماراتي، رئيس اللجنة التنفيذية المنفذة لبطولة السوبر «الإماراتي – القطري»، وبحضور طلال الشنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وخليفة خميس السليطي، نائب رئيس نادي الدحيل، وناصر الهاجري، المدير التنفيذي للتسويق والعمليات للبطولة.

وقال بدر ناصر، ظهير شباب الأهلي: «البطولة عكست العلاقات الطيبة بين البلدين، والدحيل قدم مستوى جيداً، ونحن لعبنا لآخر دقيقة، وحققنا الفوز بفضل فوارق فنية بسيطة، والحمد لله ظهرنا بشكل مشرف، ويمثل الفوز بدرع السوبر دافعاً معنوياً كبيراً لشباب الأهلي قبل خوض مواجهات مقبلة صعبة في الدوري الإماراتي، والذي نسعى للاستمرار في المنافسة بقوة على لقبه لتحقيق المزيد من البطولات هذا الموسم».

توفيق

وقال لوكا لاعب شباب الأهلي، وصاحب هدف التعادل: «لعبنا مباراة درامية صعبة أمام الدحيل المنافس القوي، والذي قدم مستوى جيداً في الشوط الأول في السيطرة على الكرة، ولكننا كنا الأخطر في المقابل، وأضعنا العديد من الفرص، وهدف التعادل في الشوط الثاني أعطانا دافعاً للضغط وعدم الاستسلام لتحقيق الفوز، والذي تحقق من الكرات الثابتة أحد الأسلحة المهمة لتسجيل الأهداف، ونحن سعداء بالانتصار، ونتطلع إلى بقية المباريات القوية التي تنتظر شباب الأهلي هذا الموسم».

تألق

بدوره، قال عادل أبوبكر، حارس مرمى شباب الأهلي: «الكل فائز في المباراة، وشباب الأهلي اجتهد وحقق الدرع وكتب اسم النادي في التاريخ، وأنا سعيد بالتتويج بأول ألقابي مع شباب الأهلي، وهو شعور جميل يعطيني دافعاً قوياً لتقديم مباريات أفضل خلال المرحلة القادمة من مشواري مع الفريق، والذي نسعى خلاله للمنافسة بقوة على الحفاظ على درع دوري أدنوك للمحترفين، وليس هناك مستحيل في كرة القدم وسنقاتل لآخر دقيقة في الدوري، بالإضافة إلى طموحنا الكبير بالمنافسة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

لقب

وعن سر تألقه في الشوط الثاني، قال: «شاهدت ومدرب حراس المرمى في شباب الأهلي بين الشوطين، الهدف الذي سجله كوتينهو لاعب الدحيل في مرماي بالشوط الأول، وأكد المدرب أنني لا أتحمل مسؤولية الهدف، وطلب مني التركيز أكثر في الشوط الثاني، وعدم التأثر السلبي بهذا الهدف، والحمد لله أنني أسهمت في تحقيق اللقب الأول من درع السوبر «الإماراتي – القطري»، ورفعنا رصيدنا إلى بطولتين هذا الموسم، ونتمنى تحقيق المزيد من الألقاب».

فوز

وأعرب إيغور جيسوس صاحب الهدف الثاني والفوز لشباب الأهلي أمام الدحيل، عن سعادته بتحقيق الفوز والتتويج بدرع السوبر، وأكد أن ما يزيد من سعادته أنه صاحب الهدف الذي وصل بالفريق إلى منصة تتويج البطولة، واعتبر أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من أفضل وأسعد فترات الكرة في حياته، وأنه حقق فيها الكثير، وقال: «واجهنا الدحيل الفريق المميز، وكان نداً قوياً خلال المباراة، ولكننا واصلنا القتال في الدقائق الأخيرة للمباراة حتى نجحنا في التسجيل، والآن نطوي صفحة درع السوبر، ونفتح صفحة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والتي تنتظرنا فيها الكثير من التحديات والمواجهات الصعبة خلال المرحلة المقبلة».

بقاء

وعن بقائه أو رحيله عن شباب الأهلي بنهاية الموسم الجاري، قال: «لا يزال عقدي سارياً مع شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، وأنا حريص على تقديم أفضل ما لدي حتى آخر يوم من مشاركات الفريق، وهذا هو الأمر المهم الآن، لأننا نسعى دائماً لتحقيق الانتصارات، ولا نفكر سوى في الوصول إلى المزيد من الألقاب».

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