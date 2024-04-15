«الفرسان» يهدون السوبر «الإماراتي القطري» إلى محمد بن راشد وحمدان بن محمد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أهدى شباب الأهلي، إنجاز الفوز بدرع السوبر «الإماراتي-القطري» إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس النادي، وإلى جماهير الفريق، بعد الفوز على ضيفه الدحيل في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي مساء أول من أمس، بهدفي لوكا وإيغور جيسوس، مقابل هدف كوتينهو، ليؤكد «فرسان دبي» أنهم «أبطال البدايات» كما عودوا مشجعي النادي، وجماهير كرة القدم في الدولة، ونجحوا في تعويض خسارة الشارقة أمام العربي القطري بهدف وحيد، في مباراة كأس السوبر «القطري-الإماراتي» مساء الجمعة الماضي، في اللقاء الذي أقيم في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

سعادة

وأعرب عبدالمجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بالتتويج بالنسخة الأولى من درع السوبر «الإماراتي - القطري»، وقال: «حققنا لقباً تاريخياً على حساب فريق الدحيل القوي، في بطولة إقليمية تجمع بين الأشقاء، وقدم فيها الفريقان أداءً قوياً وممتعاً، وأبارك للاعبينا هذا الإنجاز، ونحن سعداء بإضافة لقب جديد لرصيد بطولاتنا، وأهدافنا وطموحاتنا لا تزال كبيرة في تحقيق المزيد من الألقاب، وإمكانات النادي تسمح بتحقيق المزيد من الإنجازات سواء في المواسم المقبلة، أو خلال هذا الموسم، بعدما سبق وتوج بكأس السوبر، ولا يزال لدينا طموح قوي في المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

بدوره، قال خالد الكعبي، إداري فريق شباب الأهلي: «الحمد لله على اللقب، والفرحة شاملة لكل الجماهير الحاضرة للمباراة في مدرجات استاد راشد، وللجماهير التي تابعتنا خلف الشاشات، وقد سعد الجميع بما قدمه الفريق على أرض الملعب، وتحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، ونجح الفريق في إضافة البطولة 32 إلى إنجازات شباب الأهلي، وأتمنى أن يكون القادم أفضل، وبدأنا بالفعل في التحضير للقاء النصر بعد غد الأربعاء، في الجولة 19 للدوري، وهدفنا الفوز والتمسك بطموح المنافسة على درع المسابقة، مع وجودنا في المركز الثاني، إلى جانب الطموح بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما سبق وفزنا بكأس السوبر، ولقب درع السوبر «الإماراتي-القطري» يمنحنا الدافع القوي لتحقيق المزيد من البطولات».

شكر

وتوجه سعد سطام، لاعب منتخب قطر السابق، بالشكر إلى إدارة شباب الأهلي على مبادرة ارتداء لاعبي الفريق قمصاناً كتب عليها «زوروا قطر»، قبل مواجهة الفريق وضيفه الدحيل في مباراة درع السوبر «الإماراتي-القطري»، وأكد أن هذه المبادرة ليست غريبة على شعب الإمارات الكريم، وتوضح مدى قوة العلاقة بين الشعبين الإماراتي والقطري.

وأشاد بفكرة درع السوبر، بقوله: «الفكرة وتنفيذها جرى في وقت قياسي، ويعكس النجاح التنظيمي والجماهيري مدى عمق العلاقات والتلاحم بين البلدين الإمارات وقطر، وأتمنى أن تكون مباراتا كأس ودرع السوبر بداية للمزيد من الأحداث الجماهيرية الرياضية الكبيرة خلال المرحلة المقبلة، ونشكر مسؤولي كرة القدم في البلدين على تلك البطولة الجميلة».

كما أشاد محمد مطر غراب، المحلل الرياضي، بمبادرة إدارة النادي بارتداء اللاعبين قمصاناً كتب عليها «زوروا قطر»، وأكد أن تلك المبادرة تعكس التماثل والتقارب الموجود بين البلدين منذ سنوات طويلة على الصعيد الاجتماعي في المقام الأول، وتمنى أن يكون هناك المزيد من الأحداث الرياضية التي تجمع الشعبين خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أعرب وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من بطولتي كأس السوبر ودرع السوبر «الإماراتي-القطري»، التي فاز بلقبيها العربي القطري، وشباب الأهلي الإماراتي بالترتيب.

وقال: «الحمد لله البطولة كانت جميلة فنياً وتنظيمياً، وحققت نجاحاً كبيراً، وكشفت عن قدرات تنظيمية كبيرة من الإمارات وقطر، وقدمت الأندية الأربعة مستويات فنية وبدنية رائعة في المباراتين، وستقوم اللجنة المنظمة للحدث بتقييم شامل، ودراسة مقترحات للتطوير منها إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة». وأضاف: «عكست المباراتان عمق العلاقات بين الشعبين الإماراتي والقطري، وأكد المشروع أنه ولد ليكون كبيراً، لأنه لا يوجد خاسر في ظل التفاعل الإيجابي الكبير على صعيد مسؤولي الرياضة والجماهير في البلدين، وتجاوب المشجعين من خلال الحضور في المدرجات ووسائل التواصل الاجتماعي».

إسعاد

بدوره، بارك محمد نجل معالي خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، فوز شباب الأهلي بدرع السوبر «الإماراتي-القطري»، مؤكداً أن الفريق يواصل إسعاد جماهيره بالمزيد من الألقاب والبطولات، مشيراً إلى أهمية درع السوبر.

وأشار إلى أن مواجهة الدحيل كانت صعبة، نظراً لقوة المنافس الذي تأهل للعب على درع السوبر بعد تتويجه بطلاً لدوري نجوم قطر في الموسم الماضي، وإلى أن شباب الأهلي تمكن من تقديم أداء قوي، وكان نداً للمنافس على أرض الملعب، واستطاع تحقيق لقب مهم آخر في مسيرة «فرسان دبي» التاريخية.

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