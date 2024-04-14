خلفان مبارك: نعد جماهير الجزيرة بمواصلة النتائج الإيجابية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نجح الفرنسي غريغوري دوفرينيس مدرب الجزيرة، في إعادة الروح لـ «فخر أبوظبي» من جديد، خلال قيادته لمباراته الأولى مع الفريق يوم الجمعة الماضي، أمام العين، والمؤجلة من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك بعد 48 ساعة فقط من توليه مهمة التدريب، خلفاً للروماني ميريل رادوي، وركز غريغوري على تحضير فريقه بشكل جيد، مع التركيز على الجانب النفسي لرفع الروح المعنوية.

وتمكّن الجزيرة من خطف نقطة التعادل التي كانت إيجابية، قياساً بالظروف التي خاض فيها الفريق المباراة، وتقدم صاحب الأرض حتى الدقائق الأخيرة عليه بفارق هدف، مع غياب عدد من العناصر الأساسية عن التشكيلة، بقيادة علي مبخوت الهداف التاريخي للنادي، وعبد الله رمضان.

وحصل غريغوري على إشادات واسعة من جماهير النادي، التي حررت له شهادة نجاح في الاختبار الأول، وشدد عدد من محبي الجزيرة على أهمية مواصلة المستويات الجيدة في الجولات الثماني المتبقية للفريق في بطولة الدوري، التي يحتل فيها المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بداية بلقاء خورفكان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 19 للدوري.

ووعد خلفان مبارك صانع ألعاب الفريق، جماهير النادي بالعمل على إعادة الجزيرة إلى سابق مستواه في بقية مباريات الدوري، ذاكراً أنهم سيعودون بقوة لتحقيق النتائج التي ترضي الجماهير، مع تقديم مستويات جيدة، ليعود الجزيرة الذي يعرفونه في المباريات المقبلة. ووصف نجم وسط الجزيرة، نتيجة التعادل الأخيرة أمام العين بالإيجابية، ذاكراً أنهم كانوا يأملون تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، والعودة إلى سكة الانتصارات، للتقدم في جدول الترتيب، مشيراً إلى أن التعادل لم يكن سيئاً، وأنه أعاد الروح للفريق، وسيكون بداية لتحقيق أفضل النتائج.

أمنية

وتمنى خلفان مبارك التوفيق للمدرب غريغوري في مهمته الجديدة، وقال: يجب أن نعمل سوياً، الجهاز الفني واللاعبون لمصلحة النادي، وثقتي كبيرة في الجميع، حتى يكون الفريق على قدر الثقة في المباريات المقبلة، لنقدم ما يرضي طموحات الجماهير التي تنتظر الأفضل دائماً.

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