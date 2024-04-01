رادوي: لدينا مشاكل داخلية في الجزيرة ولا أريد الكشف عنها

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أثارت تصريحات الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة الجدل بعد خسارته من فريقه السابق البطائح 2 ـ 3 في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين والتي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يثير فيها المدرب الروماني الجدل بتصريحاته، حيث سبق وأن تكرر المشهد سابقاً عندما كان مدرباً للبطائح. وأبدى رادوي استياءه في المؤتمر الصحفي بعد خسارة المباراة، وقال: لدينا مشاكل داخلية لا أريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام خاصة في هذا التوقيت الذي تنتظرنا فيه مباراة مهمة أمام الوصل في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأعتقد بأن الجميع سيشاهد ردة فعل من إدارة النادي في الأيام المقبلة.

وأدت نتيجة المباراة إلى تبادل المراكز بين الفريقين، حيث تقدم البطائح إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة بينما تراجع الجزيرة إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وأضاف رادوي أنه بعد مباريات المنتخبين الوطني الأول والأولمبي يعاني فريق الجزيرة بسبب فقدان ما لا يقل عن 14 لاعباً لمدة لا تقل عن أسبوعين، مما يجبره على الاعتماد على أكثر من 10 لاعبين من الأكاديمية لاستكمال التدريبات، مبيناً أن اللاعبين الدوليين انضموا إلى الفريق قبل 48 ساعة من المباراة الأخيرة أمام البطائح وعليه التعامل مع الأمر الواقع وإيجاد الحلول، خاصة وأن هذا الموقف يتكرر بصورة مستمرة منذ تولي تدريب الفريق. وعن غياب علي مبخوت عن المنتخب، رد رادوي بأنه لا يستطيع التعليق على ما يحدث مع اللاعب في المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

أخطاء

وأشار رادوي، إلى أنه يصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف ما حدث بعد خسارة المباراة لعدة أسباب من بينها ارتكاب الأخطاء الفردية بعضها بدائية بجانب سوء الحظ ومطاردة الإصابات للعديد من اللاعبين في ظل الاعتماد على العديد من العناصر الشابة التي تنقصها الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات، مبيناً أن عمل الفريق في التدريبات لا ينعكس على المباريات وهناك مشاكل في سوء تمركز اللاعبين وتحركاتهم داخل الملعب مما يتطلب معرفة السبب الحقيقي ومعالجة الأمر سريعاً لأن في مثل هذه المواقف يعاني المدرب إذا لم يلتزم اللاعبون بالخطط التكتيكية.

فخر

من جانبه، أعرب الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح عن فخره بما قدمه اللاعبون أمام الجزيرة أحد الفرق الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، مشيداً بالتزام اللاعبين بجميع التعليمات وتسلحهم بالروح القتالية في المباراة التي انتصر فيها البطائح في الدقيقة الأخيرة بخلاف المشهد في المباراة قبل الماضية التي خسرها الفريق في الدقيقة الأخيرة أمام شباب الأهلي.

وعن أحد أسباب الفوز رغبة اللاعبين في التغلب على مدربهم السابق، قال توميتش إنه لا يعتقد ذلك لأنه تم التحضير للمباراة بتركيز عالٍ واليوم وقف الحظ بجانبهم في الدقائق الأخيرة ولا يتوقع أن يكون لدى الفريق رغبة مختلفة عن المباريات الأخرى، مشيراً إلى أن الهدف القادم هو مواصلة تطوير الفريق والتقدم إلى الأمام في جدول الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين.

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