الوصل يبتعد في صدارة دوري المحترفين بثلاثية في شباك خورفكان

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ابتعد الوصل بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بالوصول إلى 45 نقطة، بالفوز على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة سجلها فابيو دي ليما ونيكولاس خيمينيز وسياكا في الدقائق 56 و69 و81 من عمر مباراتهما على ملعب استاد زعبيل، في الجولة 17 مساء أمس، بينما توقف رصيد خورفكان عند 17 نقطة، وظل في المركز العاشر.

قدم الفريقان أداءً جيداً في الدقائق الأولى للشوط الأول، وتبادلا الهجمات الخطيرة، وسدد فابيو دي ليما كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 7، في أول خطورة على مرمى خورفكان.

وتصدى خالد السناني، حارس الوصل، لتسديدة قوية من سانتانا لاعب خورفكان في الدقيقة 9، وراوغ نيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل، مدافع خورفكان وسدد كرة في الشباك الجانبية في الدقيقة 13، وسدد عزيز بيك كرة لخورفكان وأمسكها السناني من مرة واحدة في الدقيقة 14.

سيطرة

وفرض الوصل سيطرته على الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وأخطأ أحمد محمود «ديدا» حارس خورفكان، في الإمساك بتسديدة سهلة من خيمينيز في الدقيقة 23، ليخطف هاريس الكرة، ويحاول لعبها في المرمى، وصحح «ديدا» خطأه وحول الكرة إلى ركلة ركنية للوصل، الذي ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل في الدقيقة 26، وتهيأت الكرة أمام هاريس في الدقيقة 43، وأطلق كرة صاروخية في سقف المرمى، وألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ من اللاعب قبل تسجيل الهدف.

هجوم

وواصل الوصل ضغطه الهجومي، وسدد خيمينيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54، وردها «ديدا» لتجد كايو الذي تباطأ في التسديد لتضيع فرصة هدف من الوصل، وتمكن فابيو دي ليما من التسجيل للوصل في الدقيقة 56، بعد كرة لعبت عرضية ساقطة داخل منطقة الجزاء من عبدالرحمن صالح، وألغى الحكم هدفاً آخر للوصل في الدقيقة 66، بداعي التسلل..

وفاجأ نيكولاس خيمينيز الجميع بتسديدة قوية في الدقيقة 69، ولامست الكرة يد حارس خورفكان وأكملت طريقها إلى المرمى، وأضاف سياكا الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 81، بعد تمريرة وصلته من فابيو دي ليما، ليراوغ حارس خورفكان، ويضع الكرة في المرمى، وردت عارضة مرمى خورفكان تسديدة قوية من سياكا في الدقيقة 58.

فوز تاريخي

وفي المباراة الثانية، حقق فريق البطائح فوزاً ثميناً وتاريخياً 3-2 على حساب ضيفه الجزيرة، على استاد خالد بن محمد، في الجولة ذاتها، ويعد الفوز هو الأول لـ«الراقي» على «فخر أبوظبي» خلال مواجهاتهما في الدوري.

ورفع البطائح رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة تقدم بها إلى المركز السابع، بينما تعمقت جراح الجزيرة الذي توقف رصيده عند 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن، حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري للمباراة الـ4 على التوالي، وتلقى هزيمته الـ7 هذا الموسم.

افتتح زايد العامري التسجيل للجزيرة مبكراً في الدقيقة 8، ودخل البطائح أجواء اللقاء بعد الهدف وبسط أفضليته على مجريات الشوط، وعادل الإيفواري بيتروس بومال النتيجة للبطائح في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.وتقدم البطائح مطلع الشوط الثاني عن طريق محمد جمعة بيليه بعد خطأ من مدافع الجزيرة عبدالله إدريس في الدقيقة 49. وعاد الجزيرة في النتيجة مجدداً بهدف التعادل الذي أحرزه زايد سلطان الزعابي في الدقيقة 82.

مواجهة

وفي ثالث اللقاءات، اكتفى العين وضيفه الشارقة بالتعادل 1-1 مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 17، بادر العين بالتسجيل عن طريق لابا كودجو، في الدقيقة 52، ورد الشارقة بالتعادل عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة 56، وبالنتيجة حافظ العين على وصافة الترتيب العام برصيد «35 نقطة»، وبقي الشارقة في المركز الخامس برصيد «28 نقطة».

وهذا هو التعادل التاسع بين الفريقين في 28 مواجهة جمعتهما بدوري المحترفين، وحقق العين الفوز في 13، والشارقة في 6 مواجهات.

الشوط الأول

سيطر الشارقة على مجريات اللعب طوال نصف الساعة الأولى من الشوط الأول، وبدا أكثر رغبة في الوصول للمرمى لتضيع له فرص عدة من تحت أقدام كايو لوكاس، وموسى ماريجا، الذي سجل هدفاً، لكنه كان في وضع تسلل، وفي الأثناء بدا العين متراجعاً وتعددت أخطاء لاعبيه في وسط الملعب وفي الدفاع بطريقة غريبة.

الأمر الذي زاد من الخطورة على مرمى خالد عيسى، قبل أن يدخل أصحاب الأرض في أجواء المباراة ويهددوا مرمى الشارقة عبر أكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني نشط العين وتعددت محاولاته الهجومية وتألق حارس الشارقة في إبعاد تسديدة صاروخية للعائد لابا كودجو، بينما سدد المدافع العيناوي ميشيل كرة علت العارضة، وطالب سفيان رحيمي بركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، قبل أن يسجل لابا كودجو هدفاً رأسياً جميلاً، لكن فراس بالعربي سجل هدفاً التعادل للشارقة بعد مرور أربع دقائق فقط، قبل أن يعود الأخير ليهدر فرصة ذهبية، بعد أن سدد الكرة في الشباك الخارجية وهو في مواجهة مرمى العين الخالي تماماً، كما أضاع لابا كودجو هدفاً للعين بعد أن علت رأسيته العارضة.

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