عجمان يرد الدين لـ«النمور» وآزارو يتألق بـ«السبعة»

المصدر: كلباء – محمد فضل

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ضرب عجمان في الساحل الشرقي غير عصفور بحجر واحد وحقق العديد من الأرقام الإيجابية بعد الفوز الكبير على كلباء بنتيجة 4-2 في المباراة القوية التي استمتع بها جمهور الفريقين، واستطاع «البرتقالي» أن يرد الدين لـ«النمور» بعد هزيمته في ملعبه بنتيجة 3-5 في الدور الأول، إلى جانب الترقي للمركز العاشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن خورفكان، كما أن عجمان ابتعد خطوة كبيرة عن فرق القاع بفارق 9 نقاط.

وتكفل اللاعب المتألق المغربي وليد آزارو نجم المباراة وحده بتسجيل رباعية فريقه «سوبر هاتريك» في مرمى حارس كلباء عيسى الهوتي الذي فشل في إيقاف المد الهجومي لفريق عجمان بقيادة آزارو بجانب البرازيلي جانلوكا مونيز الظهير الأيسر الذي تمكن من صناعة أهداف عجمان الأربعة، والمثير أن الأهداف الأربعة جاءت من كرات عرضية ما يؤكد ضعف الجانب الدفاعي وسط فريق كلباء، وخصوصاً من الناحية اليمنى التي نتجت عنها الأهداف، وبعد إحرازه سوبر هاتريك وهو الأول في الموسم الحالي يكون وليد آزارو قد تخصص في شباك النمور بإحرازه سبعة أهداف ثلاثة منها في لقاء الذهاب.

أخطاء

وصف الروماني دانيال ايسيالا مدرب عجمان الفوز بالمهم، مشيداً في الوقت نفسه بردة فعل اللاعبين العالية في الشوط الثاني، ولافتاً إلى أن الفريق أهدر عديد الفرص، واستقبل هدفين في الشوط الأول نتيجة أخطاء وصفها بـ«الساذجة» لدفاع عجمان وأنها ليست المرة الأولى التي نستقبل أهدافاً بهذه الطريقة.

وقال: انتظرت بين الشوطين للحديث مع اللاعبين وأعتقد أنهم استوعبوا الدرس جيداً وأجبرنا الفريق المضيف على ارتكاب الأخطاء لنفوز في نهاية الأمر بالنقاط.

نقطة تحول

أرجع العراقي غازي الشمري مدرب كلباء هزيمة فريقه لحالة الطرد التي تعرض لها اللاعب عبدالعزيز حمد مع انطلاقة الشوط الثاني، وهو النقص الذي أحدث نقطة تحول في المباراة التي سيطرنا على شوطها الأول وتقدمنا بهدفين ولكن في الشوط الثاني استغل الفريق الضيف حالة الطرد ونجح في تحقيق الفوز ويجب علينا طي هذه الصفحة والتفكير في لقاء العين ضمن مسابقة الكأس ومن بعده الاستعداد لمباراة حتا في الدوري.

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