الوحدة وشباب الأهلي.. قمة خاصة في الجولة 17 الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل،محمد صادق، وإيهاب زهدي

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تقام في العاشرة مساء اليوم مباراتان في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ويستضبف الوحدة فريق شباب الأهلي باستاد آل نهيان، ويستقبل اتحاد كلباء ضيفه عجمان.



تتجه الأنظار إلى قمة «العنابي» و«فرسان دبي»، والتي يبحث فيها الفريقان عن تحقيق ثلاث نقاط غالية في صراع المقدمة والحفاظ على آمال المنافسة.



ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويأمل مواصلة مطاردة «الإمبراطور» المتصدر والإبقاء على حظوظ المنافسة على لقب الدوري، علماً بأن شباب الأهلي له مباراة مؤجلة.



أما الوحدة فيحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية قبل التوقف الدولي وتذوق طعم الانتصار في أربع مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم بعدما تجاوز سلسلة من النتائج السلبية والمخيبة.



ويتطلع الوحدة للبقاء قريباً من دائرة المنافسة رغم فارق النقاط الكبير مع الوصل، ويأمل الفريق في تقليص الفارق وانتظار هدايا من الفرق الأخرى للعودة إلى المنافسة رغم صعوبتها.



واستعاد «العنابي» لاعبيه الدوليين بعد انتهاء التوقف الدولي، إذ شارك في التدريبات عبد الله حمد وطحنون الزعابي، والأوزبكي إيركينوف الذي أحرز هدفاً مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية، بينما لم تتحدد إمكانية مشاركة عمر خريبين في مواجهة شباب الأهلي من عدمه.



ورغم تفوق شباب الأهلي تاريخياً على الوحدة في المواجهات التي جمعتهما في دوري المحترفين، إذ فاز في 12 مباراة مقابل 6 انتصارات للوحدة وتعادل الفريقان في 11 مباراة إلا أن شباب الأهلي يسعى لكسر عقدة استمرت 7 مواسم لم يستطع خلالها تذوق طعم الفوز على ملعب العنابي بأبوظبي.



وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، أن فريقه أكمل تحضيراته للقاء، رغم مواجهته لبرنامج مضغوط من المباريات، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، تتطلب أن يكون الجميع في مستوى جيد من الاستعداد، وقال: شباب الأهلي حقق 5 انتصارات متتالية، وحريص على استمرار سلسلة الانتصارات.



وأضاف: لقاء الوحدة الأهم حالياً لفريقه، والذي يتعامل مع كل مواجهة على حدة، ويسير خطوة بخطوة، ويسعى للوصول للفوز السادس، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التركيز.



وفي المباراة الثانية يبحث اتحاد كلباء عن تكرار فوزه على عجمان اليوم بعد فوزه عليه خلال مرحلة الذهاب بنتيجة 5 - 3، وتبدو المباراة متكافئة إلى حد كبير من واقع موقف الفريقين في جدول الترتيب وتساويهما في رصيد النقاط «14 نقطة»، وتعد فرصة لفك ارتباط النقاط.



ويحتل اتحاد كلباء المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة و«البرتقالي» في المركز الثاني عشر.



وأكد ايسايلا مدرب عجمان جاهزية فريقه للمباراة وقال:المواجهة صعبة وخاصة أن اتحاد كلباء تحسن كثيراً بعد تغيير المدرب،والفوز لا يعني بأي حال ضمان البقاء لأن الوقت مبكر والمشوار لا زال طويلا في الدوري والمهم هو حصد مزيد من النقاط في مشوار تأمين البقاء، وأكد جاهزية جميع اللاعبين للمباراة باستثناء حسين عبد الرحمن الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة.



وتعتبر مواجهة اليوم ثاني مباراة دورية لمدرب الفريق العراقي غازي الشمري الذي حل بديلاً عن الإيراني فرهاد مجيدي المقال من منصبه بعد تراجع النتائج.



أكد غازي الشمري اكتمال قائمة الفريق بعد عودة اللاعبين الدوليين لافتاً إلى جاهزية فريقه ومعنويات اللاعبين عالية وهناك إصرار على استعادة النتائج الإيجابية عبر بوابة عجمان، وقال: أمامنا 10 مباريات متبقية وسنخوضها وكأنها نهائي كؤوس لتحسين وضع «النمور» في جدول الترتيب.

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