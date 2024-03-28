حمدان بن مبارك: متمسكون بنهج زايد الانساني وحريصون على مواصلة عمل الخير

المصدر: البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم, أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُواصل السير على نهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" الذي وضع برؤيته وفكره ركائز العمل الخيري والانساني, مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الانساني مناسبة انسانية ووطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإرث الانساني للقائد المؤسس, ودوره في دعم الشعوب, ومد يد العون للجميع من دون تفرقة أو تمييز.

وقال: " إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تُواصل رحلة العطاء الانساني, وأن القيادة الرشيدة تستلهم من نهج الشيخ زايد مبادئ وقيم السخاء والتسامح, وتواصل أعمال الخير, وتقدم الدعم للشعوب على مختلف أعراقها ومعتقداتها وثقافاتها."

وأضاف معالي رئيس اتحاد الكرة: "إن يوم زايد للعمل الانساني فرصة للاحتفاء بإرث إنساني متجذر في منظومتنا وقيمنا الاجتماعية غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد, وأن الشعب الإماراتي متمسك بنهج زايد الانساني, وحريص على مواصلة عمل الخير."

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن أسرة كرة القدم الإماراتية تستوحي من يوم زايد للعمل الإنساني كل معاني الخير والعطاء, وستبقى ملتزمة بنهج هذا اليوم التاريخي الخالد.

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