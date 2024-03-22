مدرب اليمن: استحقينا ركلة جزاء أمام الإمارات

المصدر: البيان

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انتقد نورالدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، قرارات العراقي مهند قاسم، حكم المواجهة التي خاضها ضد منتخبنا الإماراتي.

وكان الأبيض قد حقق انتصارا صعبا بنتيجة 2-1 على نسور سبأ ضمن ثالث جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وهيمن منتخبنا الإماراتي على صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاطٍ في رصيده، بينما تجمّد اليمن في المركز الثالث بـ3 نقاطٍ في جعبته.

ونوّه ولد علي، "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها نسور سبأ، وعدم خوضنا لأي مبارياتٍ وديةٍ، وكذلك حساسية اللقاء، إلا أننا قدمنا مباراةً جيدةً، وأداء متوازنا أمام الأبيض المتمرس".

وأكد المدرب الجزائري، "لولا الأخطاء التحكيمية، لكنا قد حققنا النتيجة الإيجابية .. كنا نستحق التعادل على أقل تقديرٍ امام الإمارات".

وشرح ولد علي، "احتجنا إلى 20 دقيقة لدخول أجواء المباراة، ثم بدأنا بتقديم أداء متوازن بين الدفاع والهجوم، حتى جاءت ركلة الجزاء للمنتخب الإماراتي، والتي يرى النقاد والمتابعون بأنه مشكوكٌ في صحتها".

وواصل متحدثا عن مجريات الشوط الثاني في "استاد آل نهيان" في أبوظبي، "وثمة تساؤلٌ عن استحقاق عبدالواسع المطري لضربة جزاءٍ لم يحتسبها الحكم".

وأثنى ولد علي على تطوّر لاعبيه، مقرا، "ربما كان خوفهم واضحا من التسبب في دخول الأهداف، ولكنهم نجحوا في مهامهم الدفاعية، ثم خرجوا من مرحلة الخوف والارتباك، وقدموا فترات جيدة في الشوط الأول".

وتعهّد المدرب السابق للمنتخب الفلسطيني بعلاج الأخطاء والسلبيات قبل تجدد لقائه بالأبيض.

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