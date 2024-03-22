10 أسماء شابة ترسم ملامح المستقبل في الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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واصل نادي الجزيرة نهجه خلال الموسم الحالي في الاعتماد على العناصر الشابة من أبناء الأكاديمية والمقيمين، بهدف بناء ورسم ملامح مستقبل مشرق للفريق الأول لكرة القدم.

ومنح النادي فرصة المشاركة لعشرة أسماء شابة خلال مباريات الدوري، تتراوح أعمارهم بين 20 و 22 عاماً، من بينهم عناصر نافست أصحاب الخبرة والأجانب وشاركت ضمن التشكيل الأساسي وقدمت مستويات جيدة، مع تمسك الإدارة بعدم استقطاب عناصر من أندية منافسة للموسم الرابع على التوالي.

ومن الأسماء التي وجدت فرصة اللعب المستمرة خلال مباريات الدوري السابقة زايد الزعابي «22 عاماً» والذي نجح في تقديم نفسه بشكل جيد أهله للوجود مع المنتخب الوطني الأول، ولاعب الارتكاز مامادو كوليبالي «20 عاماً» الذي فاجأ الجميع بتألقه منذ المباراة الأولى في الدوري وفرض نفسه أساسياً وظهر أساسياً في 13 مباراة، بجانب عمر تراوري «21 عاماً» أحد النجوم البارزة والمؤثرة في تشكيلة «فخر أبوظبي»، والمقيم الغاني ريتشارد أكونور «20 عاماً» الذي اكتسب الثقة من 9 مشاركات سابقة، و برونو دي أوليفيرا «22 عاماً» البديل الناجح صاحب الإمكانيات الهجومية العالية.

إضافة إلى عدد من العناصر التي وجدت بعض الفرص بقيادة حارس المرمى راكان المنهالي «22 عاماً»، والذي يمثل مستقبل حراسة المرمى في الفريق، ومبارك بنزامة «20 عاماً» المتألق في خانة الظهير الأيمن، والمغربي المقيم محمد ربيع «22 عاماً»، والهولندي المقيم شاهين بوهمين «20 عاماً»، وأحمد فوزي «22 عاماً».

وبخلاف العناصر المذكورة يوجد لاعبون صغار السن يتمتعون بخبرة كبيرة في الملاعب نسبة لتألقهم المبكر ونيلهم فرصة اللعب في المواسم السابقة بقيادة الدولي عبدالله ادريس صاحب الـ 24 عاماً، والذي يحضر مع «الأبيض»، وأحمد محمود «23 عاماً» لاعب الوسط الذي يسعى لإثبات وجوده، والمدافع عبد الله العطاس «23 عاماً» الذي حرمته الإصابة من المشاركة مع الفريق وغيرهم من اللاعبين الذين يستهدف الجزيرة عبرهم صناعة فريق قوي ينافس محلياً وخارجياً في المستقبل القريب، بعد تطوير قدراتهم والاستفادة من لاعبي الخبرة بقيادة علي خصيف وعلي مبخوت والنجوم الأجانب.

وأثنى ميريل رادوي المدير الفني للجزيرة على لاعبيه الشباب، وقال:إن ما ينقصهم فقط الخبرة والتي ستتوفر بالاحتكاك والمشاركة،وهم يمتلكون موهبة فنية وإمكانيات عالية.

وأضاف: أنا سعيد من أجل الفرصة التي يجدها اللاعبون صغار السن خاصة أنهم يجتهدون ويحاولون تقديم أفضل المستويات، ومع اكتسابهم الخبرة وبلوغ سن النضج الكروي سيقدمون الكثير للنادي.

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