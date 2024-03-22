الأرض تخاصم «النمور» في دوري المحترفين

المصدر: كلباء – محمد فضل

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للمرة الأولى منذ مواسم عدة، يجد لاعبو كلباء صعوبة في تحقيق الفوز على ملعبهم، حدث ذلك خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين الحالية التي لعب فيها «النمور» 8 مواجهات على ملعبهم ولم يتذوق الفريق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة جمعته بفريق حتا الصاعد حديثاً لدوري المحترفين وصاحب المركز الأخير في القائمة.

وبخلاف هذا الفوز تعرض «النمور» لأربع هزائم أمام الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والجزيرة، في وقت حضر فيه التعادل في 3 مباريات على ملعبه أمام كل من خورفكان والنصر والعين، وخارج ملعبه خاض كلباء 8 مباريات حقق الفوز في اثنتين على الإمارات وعجمان وتعادل أمام البطائح والجزيرة وخسر من الشارقة وشباب الأهلي و الوصل وبني ياس. ولايزال وضع «النمور» حرجاً، حيث يحتل المركز 11 برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة، فاز في 3 وخسر 8 مواجهات وتعادل في 5 مباريات، ويخوض الفريق المباراة المقبلة أمام عجمان بملعب كلباء 29 الجاري، تليها مواجهة العين في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بملعب زعبيل 3 أبريل المقبل.

وفيما يبدو فإن شركة كرة القدم لنادي كلباء غير قلقة على وضع «النمور» الحالي في ظل النقلة التي أحدثها الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة المدرب العراقي غازي الشمري والذي حل خلفاً للإيراني فرهاد مجيدي الذي تم الاستغناء عن خدماته بالتراضي، وأحدث الشمري تطوراً ملحوظاً في صفوف «النمور»، وتمكن من إحراج العين بملعب هزاع بن زايد في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» إذ تقدم «النمور» بهدفين في الوقت الأصلي ليعادل نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز العين بهدفين، ولكن كلباء غادر المسابقة عبر ركلات الترجيح والتي ابتسمت حينها لأصحاب الأرض.

وفي مباراة الجزيرة الماضية ضمن إياب دوري أدنوك تقدم كلباء حتى الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف لولا إدراك «فخر أبوظبي» للتعادل والذي يعد خسارة لكلباء.

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