رودريغو: جيل العين الحالي قادر على التتويج بكل ألقاب الموسم

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتقد البرازيلي رودريغو منديز، أحد أفضل الأجانب الذين لعبوا للعين، والذي توج معه بلقب دوري أبطال آسيا عام 2003، أن الجيل الحالي قادر على التتويج بجميع ألقاب الموسم الحالي، قياساً بالحالة الإيجابية التي يعيشها النادي، بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من رئاسة النادي، والإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها عناصر الفريق، والمساندة الجماهيرية القوية لهم في كل الميادين. وعبّر رودريغو عن فخره بارتداء شعار العين، الذي يعتبر أحد أفضل الأندية على مستوى العالم، بفضل الرؤية الثاقبة والاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

وقال: ظل العين يحظى برعاية ودعم سخي من سموه، ومنشآت النادي، والآلية التي يعمل بها لا تجدها في كثير من الأندية الأوروبية، وفي زيارتي الحالية وجدت اهتماماً كبيراً ومتابعة لافتة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين ، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس لجنة رعاية المواهب .

وعبّر رودريغو عن حسرته لمغادرة العين في ذلك الوقت، وقال: لم يكن يجدر بي أن أغادر النادي في 2003، بعد النجاحات الكبيرة خلال فترة وجيزة، ولكن في بعض الأحيان نتخذ قرارات في حياتنا مرتبطة بأقدارنا، ولكنني سعيد بالعودة مجدداً إلى العين، لمساندة الفريق عن قرب، لأن العين يعني لي الكثير، إذ حققت معه أهم بطولة في مسيرتي، وهي دوري أبطال آسيا.

وأضاف: لدي الكثير من الذكريات الرائعة في ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، قضيت في هذا المكان جزءاً كبيراً من عمري، وبالتأكيد أنا سعيد بالعودة إلى هنا مرة أخرى، العين كان ولا يزال عائلة، وهذا هو سبب النجاح، وأتذكر أن الفريق في ذلك الوقت كان يضم مجموعة من اللاعبين المواطنين من أصحاب الإمكانات العالية، ولا أنسى الجماهير الذين كانوا يحتشدون في المدرجات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز