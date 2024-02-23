سلطان بن حمدان: اللاعبون تعاملوا مع ناساف بعقلية الأبطال وشخصية «الزعيم»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أوفى العين بما وعد وأسعد جمهوره العريض بالعبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد 7 سنوات غاب فيها عن هذه المرحلة.

ونجح الفريق في تحقيق تطلعات جماهيره بعد ملحمة كروية تجلت فيها شخصية «الزعيم»، وتجسد تاريخه واسمه كأحد الأبطال الذين سبق وتوجوا باللقب القاري الكبير، وذلك بعد أن تجاوز ظروف ضغط المباريات المتصل كون أن الفريق يقاتل على أربع جبهات ويخوض مباريات مصيرية لا خيار أمامه فيها سوى الفوز على المستويين المحلي والآسيوي.

وبتأهله إلى ربع النهائي، تضاعفت تحديات العين الذي ضرب موعداً مع فريق نادي النصر السعودي في مباراة الذهاب والمقرر لها الرابع من مارس المقبل باستاد هزاع بن زايد، وقبل ذلك يتعين عليه العودة بقوة إلى دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيواجه مضيفه فريق بني ياس بعد غد ضمن الجولة 14، وهو مطالب بتحقيق الفوز للمحافظة على آماله قائمة في المنافسة على الصدارة واللقب.

رعاية

وثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الرعاية السامية والاهتمام اللامحدود الذي ظل يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، للنادي بكافة شركاته والفريق الأول لكرة القدم، الأمر الذي ظل يعزز من شعور جميع المنتسبين للعين بالمسؤولية تجاه الشعار ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

تثمين وإشادة

وامتدح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، الدور المهم الذي ظلت تضطلع به الأمة العيناوية وجماهير كرة القدم الإماراتية في مساندة ممثل الدولة بالبطولة الآسيوية ما قاده إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشيداً في الوقت نفسه بأداء اللاعبين الذين تمكنوا من التعامل مع ظروف المباراة بعقلية الأبطال وأظهروا شخصية «الزعيم» القوية وروح الانتصار، خصوصاً بعد استقبال هدف السبق ليحولوا تأخر الفريق بهدف إلى فوز مستحق بهدفين مقابل واحد ويحجز الفريق موقعه ضمن الفرق الثمانية الكبار في قارة آسيا.

احترافية

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إن الفريق تمكن من التعامل مع ضغط المباريات باحترافية عالية وذلك بعد أن اعتمد آلية مثالية وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع الطاقم الطبي، وبعد أن أنجز العين مهمته في ثلاث مسابقات بداية ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقطع شوطاً مهماً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأخيراً التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، مطالب حالياً بإغلاق الملف الآسيوي «مؤقتاً» والتفكير في مواجهة بني ياس المقررة الأحد المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.

الفوز السادس

ويحمل فوز العين على ناساف رقم 6 للفريق بهذه النسخة من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وخسر في مباراة أمام بختاكور الأوزبكي، في ختام مرحلة المجموعات، وفي ثمن النهائي تعادل ذهاباً أمام ناساف الأوزبكي بكارشي، وفاز عليه إياباً أول من أمس، وسجل الفريق 19 هدفاً، مقابل 10 ولجت شباكه، محققاً 19 نقطة من 24 وهذه هي الحصيلة الأكبر من النقاط التي يحققها الفريق بتاريخ مشاركاته الآسيوية بدور المجموعات.

وأكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن الجيل الحالي للفريق أعاد بعضاً من التاريخ العظيم للنادي الكبير، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعبر كريسبو عن سعادته ببلوغ هذه المرحلة من المسابقة القارية بعد غياب سبع سنوات، وقال: اللاعبون استحقوا التأهل عن جدارة واستحقاق، ونحن سعداء وفخورون بالأداء والروح القتالية العالية التي كانوا عليها خلال المباراة رغم جدول المسابقات المضغوط، إذ ظل العين خلال الأسبوعين الماضيين يخوض مباراة مصيرية ومهمة كل ثلاثة أيام محلياً وآسيوياً.

وأضاف: كانت شخصيتنا قوية، وحققنا النتيجة المطلوبة وتأهلنا وفق ما خططنا، وبالنسبة لضغط المباريات فهو أمر طبيعي لأن الفرق الكبيرة تنافس على جميع البطولات، واعتمدنا سياسة التدوير لثقتي في قدرات اللاعبين وهم محترفون ويحرصون على إظهار أفضل ما لديهم خلال التدريبات والمباريات.

سر رحيمي

وعما قاله لسفيان رحيمي بعد استدعائه له أثناء المباراة، وتسجيل اللاعب بعدها هدف الفوز الغالي، قال: توجد توجيهات للاعبين قبل وأثناء المباريات، وأفضل أن يتحدث سفيان رحيمي عما قلته له، لكن بالتأكيد هناك لحظات مفصلية وحاسمة والتوجيهات تكون مهمة.

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