هشام بومبار.. رحلة تحدٍ من جبال حتا إلى بوركينافاسو

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهدت البطولات القارية الأخيرة ومن بينها كأس أمم أفريقيا مشاركة العديد من الأسماء سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين من أصحاب التجارب السابقة في رياضة وكرة القدم الإماراتية، من بينهم هشام بومبار الفرنسي من أصول جزائرية مساعد مدرب منتخب بوركينافاسو حالياً والمدير الفني السابق لنادي حتا.

وأعرب هشام بومبار عن سعادته بالعمل مدرباً مساعداً لمنتخب بوركينافاسو بقيادة المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود حيث يخوض محطته الجديدة بعد قضاء 4 سنوات مميزة مع نادي حتا أثمرت عن حصد نتائج إيجابية تمثلت في حصد الفريق الأول للكرة لقب دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين بعناصر شابة من أبناء النادي بأعمار 18 و19 و20 سنة.

وأضاف بومبار لـ «البيان» إنه يخوض تحدياً جديداً مع بوركينا فاسو بعد تجربة رائعة مع أسرة «الإعصار الحتاوي» حرص من خلالها على وضع استراتيجية مع المسؤولين في النادي من بينهم راشد عامر المدير الرياضي للنادي تركز على مشاركة اللاعبين في مختلف المراحل السنية والفرق بالنادي وتطوير ومتابعة اللاعبين في الأكاديمية إلى جانب تبادل الخبرات مع أندية فرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المسؤولين في النادي على تعاونهم وإعطائه الفرصة للانتقال إلى أحد المنتخبات القوية في القارة السمراء الذي يستعد لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد مشاركة مميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بلغ فيها منتخب بوركينا فاسو دور الـ 16.

وأشار مساعد مدرب منتخب بوركينا فاسو أن حتا تعتبر محطة مميزة في مسيرته ويشعر بالرضا عما قدمه مع النادي ضمن مراحل تكوين اللاعبين والاعتماد على إعداد وصعود لاعبين من الأكاديمية من المراحل السنية وصولاً إلى الفريق الأول لكرة القدم، مشيراً إلى أنه وضع أهدافاً محددة منذ تولي المهمة مع حتا وحرص على تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع رغم تلقيه عروضاً من أندية فرنسية وأخرى خليجية قبل استلام العرض الأخير من منتخب بوركينافاسو.

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