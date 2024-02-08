منذر علي: «الميركاتو» الشتوي هادئ تماماً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد منذر علي لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً ووكيل لاعبين حالياً، أن «الميركاتو» الشتوي يعد الأكثر هدوءاً في سوق الانتقالات خلال المواسم الخمسة الماضية بعد أن شهدت الفترة الحالية قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب، وقال لـ «البيان» إن فرصة الحصول على اللاعب المميز تبدو أصعب في فترة الانتقالات الشتوية بالمقارنة مع الصيف لأسباب عدة من بينها تمسك الأندية باللاعبين الذين يملكون إمكانيات فنية عالية باستثناء بعض الدوريات العالمية في أمريكا الجنوبية وشرق آسيا التي قد تنتهي عقود لاعبيها بسبب تزامن هذه الفترة مع ختام الموسم الكروي في هذه الدول، مشيراً إلى أن الحصول على خدمات لاعب بقيمة فنية عالية في هذه الفترة تحتاج إلى تقديم عرض مغرٍ سواء للنادي أم اللاعب للانتقال.

وأضاف منذر علي: فترة الانتقالات الشتوية الحالية تزامنت مع إقامة بطولات قارية مهمة أبرزها كأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا، وهي بطولات قد تكون تحت مجهر العديد من الأندية لاستقطاب عناصر جديدة قبل غلق باب القيد الشتوي، موضحاً أن بعض اللاعبين يستثمرون البطولات القارية للتسويق لأنفسهم باعتبارها فرصة جيدة لإثبات قدراتهم وإمكانياتهم أمام أنظار مختلف أندية العالم.

فئة المقيم

وعن اكتفاء بعض الأندية بتدعيم صفوفها بلاعبين في فئة المقيم في الفترة الحالية، قال: الأندية تتجه لضم هذه الفئة من اللاعبين بسبب السماح لهم بضم عناصر وأسماء عدة في خانة اللاعب المقيم حسب السقف المتاح مع الفريق الأول أو فريق الرديف، مبيناً أن الفترة الحالية قد تكون مرحلة لتصحيح المسار لبعض الأندية فيما قد تؤثر فترة التوقف سلباً على أندية أخرى سيتضح ذلك بعد عودة عجلة منافسات دوري أدنوك للمحترفين للدوران في الفترة المقبلة.

وذكر منذر علي أن الصفقات الكبيرة غابت عن فترة الانتقالات الشتوية الحالية لأنها تحتاج إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة وهو ما يتعارض مع معظم توجهات الأندية، متمنياً مشاهدة مستوى أفضل من مختلف الفرق في الدور الثاني من البطولة وبما ينعكس إيجاباً على كرة القدم الإماراتية وعلى رأسها منتخبنا الوطني الأول الذي يحتاج إلى عمل مضاعف على المستوى الفني من اللاعبين من أجل استعادة «الأبيض» بريقه والصورة المعهودة سابقاً بعد المستوى المتواضع والظهور الباهت في كأس أمم آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة.

صدارة الوصل

وعن قدرة الوصل على مواصلة الصدارة في الدور الثاني بعد تتويجه بطلاً للشتاء، قال إن «الإمبراطور» قادر على مواصلة اعتلاء القمة، ويتوقف ذلك على عوامل عدة أبرزها المحافظة على حالة الانسجام بين اللاعبين في الفترة الماضية والاستمرار في مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الإيجابية وعلى الفريق المحافظة على مكتسبات المرحلة الماضية لتحقيق آمال وتطلعات الجمهور.

وعن متطلبات تحقيق لقب الدوري في الفترة المقبلة، قال إن البطولة تحتاج إلى توفر متطلبات عدة من بينها وجود دكة قوية مع القليل من الحظ لتفادي إصابات اللاعبين.

وعزا منذر علي عدم رغبة الأندية المنافسة على اللقب لإجراء تغييرات كبيرة في صفوفها إلى حرص هذه الفرق في المحافظة على الاستقرار إلا للضرورة بسبب إصابة لاعب في مركز معين أو بناءً على توصية من الجهاز الفني بخلاف الأندية في المنطقة الدافئة أو الأندية التي تصارع من أجل البقاء التي تسعى في هذا التوقيت لتصحيح المسار من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، خصوصاً إذا لم تكن التعاقدات في بداية الموسم على قدر الطموح. ووجه منذر علي رسالة في ختام حديثه قائلاً: أتمنى الاستثمار في اللاعب المواطن أكثر من المقيمين خلال الفترة المقبلة، والتركيز على اللاعبين المواطنين بصورة أكبر من أجل تحقيق تطلعات الفترة المقبلة على مستوى المنتخب.

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