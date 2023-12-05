علي خصيف: الجزيرة منافس قوي على اللقب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد علي خصيف قائد وحارس مرمى الجزيرة، أن فريقه ما زال منافساً قوياً على لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي يحتل فيها المركز الخامس «مؤقتاً» بجدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن الوصل متصدر المنافسة، وذلك بعد فوز «فخر أبوظبي» الأخير على بني ياس في الجولة التاسعة، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، والذي استرد به نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات شهدت تعادله في مباراتين وخسارته في مثلهما.

وقال خصيف: الجزيرة وفي كل المواسم ظل ينافس على الألقاب لأنه ناد كبير، ومهما تعثرنا فإننا قادرون على العودة، وأعتقد أن الفرصة حالياً ما زالت متوفرة لأننا في الجولة التاسعة وهنالك الكثير من النقاط في الملعب، والتي يمكن أن نعوض من خلالها الفارق عبر تحقيق الانتصارات التي ترضي جماهيرنا.

وأكد قائد الجزيرة أن فريقه لن ييأس وسيقاتل في المباريات، موضحاً أن هدفهم التقدم في جدول الترتيب مع كل جولة يخوضها الفريق، وأضاف: علينا أن نؤدي بكل قوة وأن نستمتع بكرة القدم ونسعى للهدف الذي وضعناه، ثقتنا كبيرة في أنفسنا خصوصاً أن هنالك عملاً كبيراً من جانب مجلس الإدارة وزملائي اللاعبين الذين يقدرون المسؤولية ويعرفون المطلوب منهم في المرحلة المقبلة.

وذكر خصيف، أنهم يتحملون مسؤولية الفترة التي لم يحقق فيها الفريق الفوز في 4 مباريات، وقال: لم نكن راضين عن مستوانا في تلك المباريات والنتائج التي خرجنا بها لأنها لم تناسب طموحنا، الأخطاء واردة في كرة القدم وهي التي تجعلنا نتعلم ونستفيد.

وقال قائد الجزيرة: القادم سيكون أفضل بعد تخطي عقبة بني ياس، مشيراً إلى أن الفوز جاء بعد تحضيرات جيدة وتقدير كبير للمسؤولية من قبل زملائه اللاعبين، خصوصاً أن المنافس، وعلى حسب قوله، من الفرق المميزة.

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