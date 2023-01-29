البطائح يفك «العقدة».. وركلة جزاء تغضب مدرب كلباء

المصدر: دبي - علي الظاهري

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فك فريق البطائح «عقدة الأرض» بعدما حصد أول نقطة على ملعبه عقب التعادل بهدفين لمثلهما أمام اتحاد كلباء، لتبتسم الأرض لأصحابها أخيراً في المشاركة التاريخية لـ «الراقي» بدوري المحترفين، وتمكن الفريق من حصد 14 نقطة في 14 جولة، وقدم عروضاً قوية في الجولات الماضية، خصوصاً تحت قيادة المدرب المغربي سعيد شخيت الذي استطاع تغيير شخصية الفريق منذ توليه دفة القيادة خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي.

ولم يكتب النجاح للبطائح في المباريات التي خاضها على ملعبه بعد أن خسر جميع المواجهات التي استضافها، ليظفر أخيراً بنقطة إيجابية جاءت من ركلتي جزاء في أقل من 10 دقائق في الربع الأخير من المباراة أمام اتحاد كلباء الذي كان قريباً من الفوز بعد تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 83 لولا ركلتي الجزاء.

وأثارت ركلة الجزاء الثانية للبطائح غضب فرهاد مجيدي مدرب كلباء، وانتقد صافرة التحكيم خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، مشيراً إلى أن قرار احتساب ركلة الجزاء الثانية كون العرقلة من المدافع عبد العزيز حمد حدثت على بعد متر خارج منطقة الجزاء. وقال: هل هناك قوانين جديدة في كرة القدم لا أعرفها؟ واعتذر بعدها مدرب كلباء وغادر المؤتمر الصحافي قائلاً: آسف ولكن ليس لدي شيء آخر أقوله.

روح قتالية

أكد سعيد شخيت مدرب البطائح أنه كان يتطلع إلى فوز فريقه في لقاء «الديربي»، وأشاد بالروح القتالية للفريق، وقال: لا خوف على الفريق لأنه يواصل تقديم الأداء القوي والعروض المميزة، وقال: لم يكن لدينا حلول هجومية كثيرة بسبب غياب بعض اللاعبين أبرزهم أناتول، وستكتمل صفوف الفريق في الجولة المقبلة أمام الوصل.

وأشار شخيت إلى أن فريق البطائح خسر في المباراة قبل الماضية أمام العين رغم الأداء المميز.

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