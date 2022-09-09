أوليفيرا " إمبراطور" " السعادة" بثنائية البطائح

المصدر: كلباء - محمد فضل – تصوير غلام كاركر

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حقق الإمبراطور الوصلاوي فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين وأسعد جماهيره الغفيرة بعد تخطيه عقبة مضيفه البطائح "العنيد" بنتيجة 2-1 ليتعرض الوافد حديثاً لدوري الأضوا للهزيمة الأولى في المسابقة ويتجمد رصيده عند 3 نقاط، فيما رفع الوصل رصيده الى 4 نقاط.

أحرز ثنائية الامبراطور نجمه البرازيلي جيلبرتو اوليفيرا في الدقيقتين 45 ، 74 ، فيما أحرز يتيمة الخاسر الكاميروني اناتول ابانغ في الدقيقة 54.

منذ بداية اللقاء وضحت رغبة الوصل في مغازلة شباك البطائح ليضرب الفريق الضيف حصاراً محكماً من أجل إحراز هدف مبكر يريح أعصاب جماهير الفريق التي تواجدت بكثافة بمدرجات ملعب نادي كلباء " ملعب البطائح".

وتنوعت طلعات الوصل من ناحية العمق والأطراف لكن معظم تحركات الوصل ابطل مفعولها الدفاع الى جانب حارس البطائح زايد الحمادي الذي كان فطناً لكل شاردة وواردة وحافظ على نظافة شباكه متصدياً لأكثر من هجمة خطرة على مرمى فريقه ، واعتمد البطائح على المرتدات التي لم تخلو من خطورة دون أن تغير في لوحة النتيجة الصفرية التي استمرت سلبيه حتى الدقيقة الأخيرة من عمر هذا الشوط والذي تمكن فيه البرازيلي جيلبرتو اوليفيرا مهاجم الوصل من اراحة جماهير الامبراطور بعد تمكنه من إحراز هدف فريقه الأول مستفيداً من عرضية فابيو ليما ليتطاول اوليفيرا فوق الجميع ويحول الكرة برأسه محرزاً هدف الوصل الأول الذي انتهى عليه شوط اللاعبين .

شوط الفوز

ومع بداية الشوط الثاني أعاد الكاميروني اناتول ابانغ فريقه البطائح لنتيجة التعادل بعد ان حول اللاعب أحد العرضيات برأسه بطريقة رائعة غالطت حارس الوصل خالد السناني وغازلت الشباك هدف تعادل في الدقيقة 54 ، ولم تستمر فرحة البطائح طويلاً ليعود جيلبرتو ويوقع على هدف فريقه الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء هدف أسعد جمهور الامبراطور في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز الوصل 2-1 .

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