العين والشارقة.. لقاء البطل والوصيف

المصدر: العين - طلحة عبدالله، الشارقة - ياسر قاسم

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يلتقي العين بطل الدوري برصيد (64 نقطة) مع ضيفه الشارقة الوصيف برصيد (54 نقطة) في التاسعة من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ليلة التتويج بختام مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وبينما يسعى العين لرد الدين لضيفه الذي فاز عليه في لقاء الذهاب، وتأكيد جدارته باللقب، يأمل الشارقة في تحقيق الفوز لضمان المركز الثاني الذي ينافسه عليه الوحدة صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين..

وينتظر أن يشهد لقاء الكبيرين حضوراً جماهيرياً حاشداً من قبل جماهير الأمة العيناوية التي أعلنت اكتمال استعداداتها للاحتفال مع فريقها الذي سيتم تتويجه عقب نهاية اللقاء في ملعب المباراة، ويدخل الفريقان المباراة من دون نجومهما الدوليين المرتبطين مع المنتخب الوطني.

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها العين مع الشارقة في الجولة 26 والأخيرة من الدوري على ملعب استاد هزاع بن زايد وكانت المرة الأولى في موسم 2014-2015 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وسبق للفريقين أن تواجها بملعب استاد هزاع بن زايد، 10 مرات بجميع البطولات، ومالت كفة التفوق لصالح العين الذي حقق الفوز في 4 مناسبات مقابل فوزين للشارقة، بينما حضر التعادل بينهما في 4 مباريات.

تواجد

أكد المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على أهمية مباراة فريقه أمام الشارقة الليلة، وأعرب عن أمله في أن يستمتع اللاعبون بالمباراة الأخيرة بالموسم، وأن تتواجد جماهير العين في المدرجات، وقال: وأنا متأكد أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم حال تواجد الجماهير ولسوء الحظ سنفتقد لجهود اللاعبين الدوليين رغم تواجدهم في الملعب، وأعتقد أن المواجهة ستكون ممتعة بين متصدر الدوري وصاحب المركز الثاني.

وأوضح المدرب الأوكراني، أن الاستعدادات للمباراة جرت على نحو عادي، وقال: أنا سعيد جداً لأننا طوال هذا الموسم كان تركيزنا فقط على إعداد الفريق، وبالطبع كنا نعمل على تحليل الفريق المنافس.

ولا ننتظر أن يقوم أحد بعملنا، وعلينا اللعب اليوم بثقة لأن المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا ونحن الأبطال، لقد كان موسماً صعباً واجهنا خلاله تحديات عدة أبرزها لعب بعض المباريات من دون تواجد جماهيرنا، وتواجدهم اليوم يمنح اللاعبين فرصة لشكرهم على دعمهم ومساندتهم ومن الرائع أن نكون جميعاً معاً في المباراة الأخيرة بالموسم.

تتويج

على جانب آخر، شاءت الصدفة في ختام دوري أدنوك للمحترفين أن تجمع المباراة الأخيرة بين البطل العين وضيفه وصيف الترتيب الشارقة، وتمثل المباراة أهمية خاصة للفريقين لكونها ليلة التتويج بالنسبة للعين، والمحافظة على مركز الوصافة بالنسبة للشارقة، زيادة على الندية بين الفريقين لا سيما والشارقة هو الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على العين في الدوري في مواجهة الفريقين بملعب الشارقة في الدور الأول.

وحسم العين اللقب مبكراً قبل 3 جولات من نهاية الدوري ووصل للنقطة 64 قبل مباراة اليوم، بينما انتزع الشارقة وصافة الترتيب بفارق نقطتين عن الوحدة وفي رصيده 54 نقطة والفوز يضمن له المركز الثاني منفرداً، وحقق الفريق 5 انتصارات على التوالي كان آخرها في الجولة الماضية على الإمارات.

تهنئة

وأكد المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو سعي فريقه للخروج بنتيجة إيجابية رغم الغيابات، وتوقع مباراة ممتعة لكون العين فريقاً مميزاً نجح في حسم اللقب مبكراً، واستهل كوزمين حديثه بتقديم التهنئة لفريق العين، مؤكداً استحقاقه للقب لكونه الفريق الأفضل طوال البطولة.

وانتقل مدرب الشارقة بحديثه عن المباراة التي وصفها بالمهمة للفريقين، متمنياً أن تلبى طموحات الجماهير، وتوقع كوزمين أن يكون اللقاء ممتعاً وقوياً من كلا الفريقين وتلبي توقعات وطموحات الجماهير في تقديم الفريقين كرة قدم جميلة. وتابع حديثه:

«رغم النقص الذي نعاني منه لأسباب مختلفة من ضمنها التحاق عدد من اللاعبين بالمنتخب الوطني إلا أننا سنسعى بكل جدية للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية نواصل فيها سلسلة النتائج والانتصارات التي ظل يحققها الفريق في المواجهات السابقة».

ويتوقع أن يخوض الشارقة المباراة بتشكيل يتكون من درويش محمد في المرمى، شاهين عبد الرحمن وجوستافو وسالم سلطان وماركوس ميلوني في الدفاع، محمد عبد الباسط ولوان بيريرا وسيف راشد وشوكوروف في الوسط، بن مالانغو وكايو لوكاس في الهجوم، ويغيب عن تشكيلة الشارقة ثلاثي المنتخب الوطني خالد الظنحاني والحسن صالح وماجد راشد.

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