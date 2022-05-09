«الزعيم» يستطلع «قمر 14» في قمة الجزيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بخطوات واثقة يمضي العين بثبات نحو معانقة لقب دوري أدنوك للمحترفين محققاً أرقاماً قياسية، ويستعد «الزعيم» لاستطلاع هلال «قمر 14» في مباراته بعد غد أمام الجزيرة في الجولة 23، وبات اللقب أقرب للعودة إلى خزائن قلعة العيناوية بعد غياب 3 مواسم، وأصبح الفريق على بعد 3 نقاط فقط من تحقيق درع الدوري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، ويكفيه الفوز في مباراة الجزيرة لحسم البطولة رسمياً دون النظر لنتائج المنافسين بعد أن اتسع فارق النقاط إلى 10 مع أندية الوحدة والجزيرة والشارقة على الترتيب.

وحقق العين بفوزه على الظفرة بالجولة 22 ومواصلة صدارته دوري أدنوك للمحترفين رقماً لأول مرة في تاريخه بحفاظه على صدارة الدوري للجولة 22 على التوالي، وهو أعلى عدد من الجولات في تاريخ «الزعيم» في صدارة المسابقة.

واقترب الفريق كثيراً من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم شباب الأهلي كأكثر الأندية صدارة لجدول الدوري في 24 جولة متتالية في تاريخ دوري المحترفين، والذي حققه في موسم 2013-2014، ليصبح العين على بعد 3 جولات فقط من تحطيم الرقم، وهو تحقق بالفعل، لأن الفريق بالنظر إلى فارق النقاط العشر فإنه سينجح في الحفاظ على الصدارة في الجولات الثلاث المقبلة، وسيصل للجولة 25 توالياً، والأمر فقط مسألة وقت.

نجاح

ونجح العين في تحدي الظروف الصعبة التي واجهته بداية من خوض المباراة بعد يومين فقط من مواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي، إضافة إلى غياب مهاجمه وهدافه الأول وأحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الحالي التوغولي لابا كودجو للإيقاف، ولكن الفريق نجح في تجاوز ذلك الغياب المؤثر والفوز على الظفرة، حتى وإن كان بهدف وحيد، إلى جانب تعرض لاعب خط الوسط الشاب وأحد أبرز عناصر الفريق أيضاً محمد عباس للإصابة وخروجه من الملعب.

واستطاع الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبيروف فرض تفوقه على منافسيه وإيجاد البدائل والحلول الهجومية والدفاعية، وإن كان الأداء ليس في القمة، باعتراف المدير الفني للفريق الذي على أن العين نجح في تحقيق الفوز، لكنه لم يكن راضياً عن الأداء، ولم يقدم الفريق المستوى المطلوب منه.

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