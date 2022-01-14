الجماهير على موعد مع النجوم في مونديال «الإمارات 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يترقّب العالم انطلاق «مونديال الأندية» في أبوظبي مطلع فبراير المُقبل، للاستمتاع بمهارات نجوم فرق القارات المُختلفة، ويبرز 8 نجوم في الفرق المشاركة في البطولة العالمية، وسيخطف لاعبو تشيلسي الأنظار، نظراً لقيمتهم الفنية والمالية التي تضعهم ضمن الفئة العالمية الأولى، وتضم صفوف «بلوز» أبرز النجوم، ويفرض اثنان منهم وجودهما بقوة في الفريق وهما البلجيكي لوكاكو نفسه بقوة بحسبانه صاحب القيمة السوقية الأغلى والهدّاف القوي وجورجينيو «مُتخصّص» في ركلات الجزاء والمتصدّر لقائمة هدافي الفريق برصيد 9 أهداف في جميع المسابقات، وكلاهما أسهم في تسجيل وصناعة 10 أهداف، بجانب فيرنر وهافيرتز اللذين شاركا في إحراز وصناعة 8 أهداف.

موهوب

وبجانب لوكاكو وجورجينيو، تمنح الإحصائيات الفنية الأفضلية للموهوب الشاب ماسون ماونت الذي يُعد «ترمومتر» أداء «الكتيبة الزرقاء» في الآونة الأخيرة، ونجح ماونت في صنع آخر أهداف «بلوز» في شباك توتنهام في فوز وتأهل فريقه إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليرفع إجمالي إسهاماته إلى 13 هدفاً منذ بداية الموسم الحالي، إذ أحرز 7 أهداف جميعها في بطولة «بريميرليج»، بجانب تمرير 6 كرات حاسمة بواقع 5 في الدوري الإنجليزي ثم الأخيرة في كأس «كاراباو»، والمُثير أن تشيلسي خسر 3 مباريات في مختلف البطولات هذا الموسم، بينها مباراتان غاب فيهما ماونت بداعي الإصابة، وفي المواجهة الثالثة أمام وستهام، قدم ابن الـ23 عاماً المطلوب منه وسجل هدفاً وصنع آخر، ولكن الأخطاء الدفاعية كلّفته الهزيمة، ويُعد الدولي الإنجليزي ثاني أغلى لاعبي الفريق بقيمة 75 مليون يورو وهو ابن أكاديمية ناشئي تشيلسي.

خصيف سوبر

ويضم فريق الجزيرة المُستضيف، أحد أبرز حراس المرمى في الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة، المُخضرم علي خصيف الذي قدّم دوراً كبيراً في حصول «فخر أبوظبي» على بطولة السوبر الأخيرة بتصدياته الـ4 الرائعة التي وقفت سداً منيعاً أمام فريق شباب الأهلي قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، وحصل خصيف على جائزة «القُفّاز الذهبي» أفضل حارس مرمى في الموسم الإماراتي السابق، وقبل 4 سنوات كان «الأخطبوط» حاضراً بقوة في كأس العالم للأندية 2017، حينما توهج بصورة خيالية أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، مُنقذاً مرماه من 8 فرص مؤكدة لـ«الملكي» الذي عانى لتحقيق الفوز الصعب على «فخر أبوظبي» بنتيجة 2/1 في نصف نهائي المونديال، ولم يتحقق ذلك إلا بعد إصابة خصيف واستبداله.

صدارة غوميز

ويبرز في الهلال السعودي، المهاجم الفرنسي القدير بافيتمبتي غوميز الذي قبض على صدارة قائمة هدافي الفريق في 3 مواسم سابقة وحتى الآن، إذ يملك 11 هدفاً في جميع المسابقات، وسبق له الحصول على جائزة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي بـ24 هدفاً ضمن 30 في مختلف البطولات، بينما بلغ أفضل معدلاته في نسخة 2019/2020 بتسجيل 40 هدفاً مقابل 37 في موسم 2018/2019.

الوافد الجديد

وفي المقابل يملك الأهلي المصري عدداً من أصحاب المهارات المتنوعة، إلا أن الوافد الجديد بيرسي تاو الجنوب أفريقي صاحب ثاني أعلى قيمة تسويقية في صفوفه بـ3 ملايين يورو، خطف الأنظار بأهدافه وموهبته وسرعته، ويكفي أن يُحسب له صناعته البارعة لهدف التعادل أمام الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقية الأخيرة، بمراوغة باهرة وتمريرة حاسمة قادت «المارد الأحمر» إلى ركلات الترجيح ثم التتويج، كما أن تاو يتصدّر قائمة هدّافي الدوري المصري بمشاركة آخرين بعدما أحرز 5 أهداف مستخدماً قدميه بواقع 3 أهداف بيسراه و2 بقدمه اليُمنى، وجميعها عبر اللعب المتحرك داخل منطقة الجزاء، ما يعكس قيمته الفنية الكبيرة المُنتظر ظهورها في المونديال الإماراتي.

فيجا هداف بالميراس

ويعد رافائيل فيجا لاعب الوسط المهاجم الأعسر الأبرز في صفوف بالميراس البرازيلي، إذ تصدر قائمة هدافيه في الموسم الماضي برصيد 18 هدفاً في جميع البطولات، بينها 10 أهداف في الدوري المحلي، وجاءت الأهم في بطولة «كوبا ليبرتادورس» بإجمالي 5 أهداف، بينها هدف في نهائي البطولة القارية التي أهّلت «الخُضر» لبلوغ كأس العالم للأندية، وسبق لفيجا التتويج كذلك بكأس البرازيل مع بالميراس عام 2020، ووقتها كان أفضل هدافي الفريق والثاني في ترتيب البطولة برصيد 4 أهداف.

هداف مونتيري

ويبرز الأرجنتيني ماكسميليانو ميزا هداف فريق مونتيري المكسيكي في بطولة دوري أبطال «كونكاكاف» السابقة برصيد 4 أهداف، وخلال 1497 دقيقة لعب له مع الفريق في بطولات الموسم الجاري، سجل ميزا 4 أهداف وصنع مثلها، ليترك بصمته التهديفية في كل 187 دقيقة، وهو ثاني أغلى لاعب مع «الأزرق» بقيمة تسويقية تبلغ 8 ملايين يورو. أما فريق بيراي بطل تاهيتي، فلديه قائمة محلية من اللاعبين تضم المهاجم الشاب الأبرز ساندرو تاو ابن الـ24 عاماً، وهو لاعب دولي مع منتخب تاهيتي منذ عام 2018.

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