ملاعب مونديال الأندية.. مرافق إماراتية بمواصفات عالمية

المصدر: وام

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تتواصل الاستعدادات لوضع اللمسات الأخيرة لاستضافة العاصمة أبوظبي لمنافسات كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، للمرة الخامسة في الإمارات بعد أعوام 2009- 2010 و20217-2018.

وقد تم تحديد ملعبي محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وآل نهيان بنادي الوحدة لاستضافة مباريات الحدث العالمي، لتقام 8 مباريات على الملعبين اللذين تركا بصمتهما المبهرة على الكثير من الأحداث الرياضية القارية والعالمية السابقة.

ويشارك في البطولة 7 أندية هي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة بطل النسخة الماضية من الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، ومونتيري المكسيكي بطل أبطال الكونكاف، وبالميراس بطل كوبا ليبراتادوريس، وايه اس بيراي بطل تاهيتي بديلا لأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسبق أن أقيمت مباريات في نسختي 2009 و 2010 على استاد محمد بن زايد، فيما تقام للمرة الأولى مباريات البطولة على استاد آل نهيان.

ويعد استاد محمد بن زايد "ملعب نادي الجزيرة" أحد أبرز الملاعب الإماراتية تطورا وحداثة خلال الفترة الماضية بفضل ما شهده من تطوير لافت لكافة مرافقه فضلا عن الملعب الرئيسي، حيث يستضيف 4 مباريات من كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" وهي المباراة الافتتاحية التي ستجمع نادي الجزيرة مع ايه اس بيراي بطل تاهيتي الساعة 8:30 مساء يوم 3 فبراير بتوقيت الإمارات، فيما يستضيف في المباراة الثانية لقاء ربع النهائي والذي يجمع الهلال السعودي مع الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وايه اس بيراي يوم 6 فبراير الساعة 8:30 مساء، وستكون المباراة الثالثة على نفس الملعب في نصف النهائي يوم 9 فبراير الساعة 8:30 مساء والتي تجمع تشيلسي الإنجليزي مع الفائز من لقاء ربع النهائي من الهلال السعودي والفائز من الجزيرة أو بيراي، على أن تكون المباراة النهائية وختام البطولة على الملعب نفسه يوم 12 فبراير الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات.

افتتح استاد محمد بن زايد في العام 1980 تحت مسمى ملعب الجزيرة، وجرى تجديده خلال العامين 2006 - 2009، وتبلغ سعته الاستيعابية حاليا 37.000 مقعد، وقد سعت الشركة المنفذة لمشروع الملعب أن يكون على غرار ملاعب كرة القدم في إنجلترا، حيث طبقت النموذج الإنجليزي في التصميم.

واستضاف الملعب العديد من البطولات والمسابقات، يأتي في مقدمتها مباريات كأس العالم للناشئين في 2013، ومباريات كأس العالم للأندية في 2009، 2010 بالمشاركة مع ملعب مدينة زايد الرياضية، وكأس آسيا 2019، والعديد من المباريات الرسمية لمنتخبات الإمارات المختلفة وفريق الجزيرة في دوري أبطال آسيا، ومن قبل ذلك كأس العالم للشباب في 2003، وعدد من مباريات كأس الخليج العربي التي أقيمت في الامارات 2007 بما فيها نصف نهائي البطولة بين الإمارات والسعودية.

وخلال الفترة الحالية جرى تجديد وتحديث مقاعد الملعب بالكامل حيث تم استبدال أكثر من 37 ألف مقعد، ليتم وضع مقاعد بمواصفات أفضل، وكذلك تغيير كامل في اضاءة الملعب الرئيسي.

أما استاد آل نهيان بنادي الوحدة فيستعد لاستضافة 4 مباريات أيضا من البطولة، حيث يحتضن لقاء الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي في ثاني مباريات البطولة يوم 5 فبراير الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، فيما سيستضيف في المباراة الثانية بالميراس البرازيلي مع الفائز من لقاء الأهلي ومونتيري، وذلك يوم 8 فبراير الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات، على أن تقام عليه مباريات تحديد المراكز الخامس والسادس يوم 9 فبراير الساعة 5:30 بتوقيت الإمارات، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 فبراير الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.

ويعد استاد آل نهيان ملعب نادي الوحدة أحد أبرز الملاعب الإماراتية في العاصمة أبو ظبي وقد تم افتتاحه في عام 1995، واستضاف العديد من البطولات بجانب مباريات نادي الوحدة في مختلف المسابقات حيث كان الأبرز له استضافة عدد من مباريات من بطولة العالم للشباب التي أقيمت في الإمارات في عام 2003، وكأس الخليج العربي 2007، وكأس العالم للناشئين 2013.

وبعد أعمال التجديد التي تمت قبل انطلاقة كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات مطلع عام 2019، تم افتتاح الملعب من جديد وزيادة سعة مدرجاته، والتي ارتفعت من 12ألف مقعد إلى 15 ألفا من أجل زيادة نسبة الحضور الجماهيري، بجانب اقتراب المدرجات من الملعب بصورة أكبر من السابق ما يعطي فرصة أكبر لاستمتاع الجماهير الحاضرة بالمباريات.

وقد استضاف استاد آل نهيان بحلته الجديدة 5 مباريات من كأس آسيا " الإمارات 2019" من بينهما مباراة في دور الـ 16 والتي جمعت قطر والعراق.

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