3 مواجهات لتحسين المراكز في كأس المحترفين

المصدر: (متابعة - البيان الرياضي)

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تستأنف اليوم مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين، حيث يلتقي في السادسة مساءً، فريقا بني ياس والإمارات بملعب الشامخة بأبوظبي، وفي التوقيت ذاته يستضيف الظفرة باستاد حمدان بن زايد فريق خورفكان، فيما تقام مباراة الشارقة والعروبة في الثامنة والربع مساءً باستاد خالد بن محمد في الشارقة.

في المباراة الأولى، يدخل بني ياس وفي جعبته نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأخيرة مع العروبة، بينما خسر 2 - 3 أمام الظفرة، ويأمل في تقديم عرض جيد، خصوصاً أن الجهاز الفني بقيادة الروماني دانييل إيسايلا يعتبر المباراة بروفة لمواجهة الفريقين في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة المقرر لها 21 ديسمبر الجاري.

وهو ما عبّر عنه بقوله: سنحاول استغلال مباراة اليوم للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين ومنح الفرصة لأكبر عدد من العناصر للمشاركة، ولعلها فرصة جيدة للتعامل مع فريق الإمارات قبل مواجهة كأس رئيس الدولة.

بدوره، قال طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، إن فريقه حقق مكاسب عدة من بطولة كأس رابطة المحترفين، مؤكداً أن النتائج الإيجابية في المباريات الرسمية تساهم في منح اللاعبين الثقة واكتساب العناصر صغيرة السن خبرة المباريات، وأضاف:

نهتم بالبطولة كثيراً رغم أنها لتحديد المراكز فقط، لأننا نعتبرها فرصة جيدة لإعادة التوازن وتحضير الفريق لمباريات الدوري، كما أنها تساعدنا في معرفة السلبيات والإيجابيات، كما حدث في المواجهات السابقة.

طموح الفوز

بطموح الفوز، يستضيف الظفرة فريق خورفكان، ويسعى أصحاب الأرض للوصول إلى النقطة السادسة وتحقيق الفوز الثاني له، بعد الخسارة في المباراة الماضية 1-4 أمام الشارقة، فيما كان قد فاز في المباراة الأولى على بني ياس 3-2، لذلك أكد المدرب البرازيلي للفريق ميكالي روجيرو، أن فريقه قادر على حصد نقاط المباراة والفوز بشرط أن يؤدي اللاعبون المباراة بكامل تركيزهم وطاقتهم.

وأشاد ميكالي بفريق خورفكان، مؤكداً أنه يعيش أفضل فتراته مع المدرب البرازيلي كايو، خصوصاً على مستوى نتائجهم بدوري أدنوك للمحترفين.

في المقابل، يبحث خورفكان عن تحقيق أول فوز له في سلسلة مباريات تحديد المراكز من التاسع حتى الرابع عشر من المسابقة، بعد تعرضه لهزيمتين أمام الشارقة والإمارات، إذ يقبع النسور في المركز الأخير «14»، وهو مركز لا يقارن بما يقدمه الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، الذي يبلي فيه أبناء المدرب البرازيلي كايو زاناردي بلاءً حسناً ويقدمون أفضل العروض واحتلالهم المركز السابع بـ 15 نقطة، لكن وضعية وشخصية الفريق مختلفة تماماً في كأس الرابطة.

زاناردي مدرب خورفكان وصف مواجهة الظفرة اليوم بالمهمة، وقال: نسعى لتحقيق الفوز ومغادرة المركز الأخير، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحليل أداء اللاعبين والوقوف على مستواهم عقب المباراة، لأنها تعتبر خير إعداد للفريق قبل مواجهة الوصل في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة خلال ديسمبر الجاري.

فرصة للبدلاء والصورة المهزوزة

المباراة الثالثة تجمع الشارقة وضيفه العروبة، وهي بمثابة «بروفة» جديدة للروماني كوزمين المدير الفني للشارقة للدفع بالبدلاء ومنحهم الفرصة ضمن تحضيرات الفريق للمشوار المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، كما فعل في المباراة السابقة أمام الظفرة بالفوز 4-1.

وقال المدرب كوزمين في تعليقه على المباراة: هذه المرحلة بالنسبة لنا تعد تحضيرية، ونستفيد منها بأكثر من عامل، وأحرص على منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة حتى تتضح الصورة لنا عن مستوى جميع اللاعبين ونقف على قدراتهم في المرحلة الحالية، وقد كثفنا التدريبات في الفترة الماضية لنحقق الاستفادة القصوى في تطبيق العديد من طرق اللعب والتنويعات الخططية.

على الجانب الآخر، يتطلع العروبة إلى مسح الصورة المهزوزة التي ظهر عليها الفريق حتى الآن خلال الموسم الكروي الجاري، سواء في مسابقة دوري أدنوك أو على مستوى كأس الرابطة التي يحتل فيها الأخضر المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة من التعادل أمام بني ياس، وخسر في الجولة الأولى أمام الإمارات في رأس الخيمة.

وطالب التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة لاعبي فريقه بضرورة التركيز واستثمار الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، مشيراً إلى أن اللاعبين أضاعوا أهدافاً عدة أمام بني ياس في الجولة الماضية.

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