راشد بن حميد يسعى لاحتواء غضب قضاة الملاعب من قرار «الأجنبي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة سوف يلتقي مع قضاة الملاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل امتصاص غضبهم نتيجة قرار الاستعانة بالحكام الأجانب بداية من أكتوبر الجاري في مباريات الدوري والكأس، وسيقوم بشرح الأسباب التي أدت لاتخاذ القرار الذي يعيد الحكام الأجانب بعد 30 سنة، مما قد يؤثر على مكانة الكوادر التحكيمية في البطولات القارية والدولية مستقبلاً.

وهناك نقاش حول مقترح زيادة مكافأة الحكام المواطنين نظير إدارة مباريات الدوري والكأس، كنوع من الترضية وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هوايتهم.

وتتواصل المشاورات بين أعضاء لجنة الحكام من أجل عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة، لمناقشة قرار الاستعانة بالحكام الأجانب، وموعد تطبيقه مع وضع الآلية المناسبة، والإنفاق على عدد المباريات التي سيتم الاستعانة فيها بالأجانب، وهل ستكون مباراتين في الدوري أم أكثر، على غرار التجربة السعودية، بالإضافة لبحث من يتحمل التكلفة المالية، وهل سيكون اتحاد الكرة أم الأندية، علماً أن التكلفة تتراوح ما بين 150 إلى 175 ألف درهم للمباراة الواحدة، شاملة تذاكر سفر والإقامة بالفنادق والمكافآت.

واستقرت لجنة الحكام على عدم إجراء أي تعديل بالقائمة الدولية التي سيتم إخطار «فيفا» بها، وتضم حكام الساحة: محمد عبد الله، عمار الجنيبي، عمر آل علي، عادل النقبي ويحيي الملا وأحمد عيسى وسلطان صالح، والحكام المساعدين: محمد يوسف، حسن المهري، أحمد الراشدي، زايد داود، سبت عبيد، جاسم آل علي، مسعود إسماعيل، وعلي النعيمي، وجمعة المخيني.

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