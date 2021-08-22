«الإمبراطور».. انطلاقة الأمل

المصدر: دبي ـ علي شدهان

سجل فريق الوصل الأول لكرة القدم، انطلاقة قوية، تعد فاتحة لمشوار أكثر أملاً وإشراقاً بعودة «الإمبراطور» إلى سابق عهده، صديقاً لمنصات التتويج، وذلك بعد فوزه الثمين بهدف على بني ياس بالجولة الأولى للدوري رغم أن الوصل بدأ المباراة بدون خدمات نجميه الدوليين فابيو ليما وعلي سالمين.

تشكيل العقدة

ورغم أن الفوز جاء في الوقت بدل من الضائع «ق93»، إلا أن ذلك لا يقلل من حجم الجهد الذي بذله الوصل طوال المباراة، وأظهر من خلاله قدراً عالياً من التصميم على حصد النقاط الثلاث من ملعب منافس كاد أن يُشكل عقدة للوصل عندما يلتقيان في انطلاقة الموسم، وهذا ما سعى «الإمبراطور» إلى تجنبه، وعدم السماح بتكراره على أرض الواقع كما حصل في انطلاقة الموسم الماضي عندما تجرع الفهود مرارة الهزيمة بالأربعة من بني ياس.

وفي المقابل، ظهر بني ياس وصيف بطل دوري الموسم الماضي، متأثراً جداً برحيل عدد من نجومه، لا سيما الهداف البرازيلي الخطير جواو بيدرو المنتقل إلى الوحدة، ما جعل السماوي يظهر أمام ضيفه الوصل بلا مخالب حقيقية في خط الهجوم تحديداً، إضافة إلى عدم نجاعة منطقة وسطه بالمستوى الذي ظهر عليه في الموسم الماضي عندما كان مرعباً لغالبية فرق البطولة، ويكفي أنه نافس بشراسة على الدرع حتى المباراة الأخيرة من دوري الموسم الماضي.

وأبدى اودير مدرب الوصل، فرحته بأداء فريقه، وتحقيقه الفوز الثمين ، لافتاً إلى أن اقتناص النقاط من ملعب المنافس، يمثل خلاصة للعمل الذي نفذه الوصل خلال مرحلة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.

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