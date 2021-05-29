«الأبيض» الخطأ ممنوع في الآسيوية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يطمح منتخبنا الوطني، في تحقيق عودة قوية خلال مبارياته الأربع المتبقية في المجموعة السابعة، ليعود بقوة للمنافسة، ويعوض ضياع 6 نقاط في أول 4 مباريات من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتضم المجموعة السابعة إلى جانب منتخبنا الوطني، منتخبات: فيتنام، ماليزيا، تايلاند وإندونيسيا، وتستأنف مبارياتها في دبي انطلاقاً من يوم 3 يونيو المقبل، وتتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لماليزيا، و8 نقاط لتايلاند، في حين يحتل «الأبيض» المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.8 مباريات تقام المباريات الثمانية المتبقية في المجموعة السابعة مناصفة على ملعبي استاد زعبيل بنادي الوصل، والذي يحتضن مباريات منتخبنا الوطني أمام منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام أيام 3 و7 و11 و15 يونيو على التوالي.

واستاد آل مكتوم بنادي النصر، والذي تقام عليه مباريات باقي المنتخبات الأخرى بالمجموعة، حيث يستضيف مباريات تايلاند مع إندونيسيا، فيتنام مع إندونيسيا، ماليزيا مع فيتنام، وتايلاند مع ماليزيا. ومع وجود فوارق ضئيلة في النقاط بين 4 منتخبات، فإن الجولات الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، يتوقع أن تشهد منافسة قوية ومحتدمة، وحصد منتخب فيتنام المتصدر، نقاطه من التعادل مع تايلاند 0-0، والفوز على ماليزيا 1-0، وعلى إندونيسيا 3-1، وعلى الإمارات 1-0، قبل أن يتعادل من جديد مع تايلاند 0-0، وتبقت لفيتنام 3 مباريات في المنافسة، أمام إندونيسيا وماليزيا والإمارات أيام 7 و11 و15 يونيو على التوالي.

ويأتي في المركز الثاني، منتخب ماليزيا الذي جمع 9 نقاط، من فوزه على إندونيسيا 3-2، لكنه خسر أمام الإمارات 1-2، وأمام فيتنام 0-1، قبل أن يعود ويفوز على تايلاند 2-1، وعلى إندونيسيا 2-0، وجمع منتخب تايلاند نقاطه في أول 4 مباريات، بعدما تعادل مع فيتنام 0-0.

وفاز على إندونيسيا 3-0، وعلى الإمارات 2-1، لكنه خسر أمام ماليزيا 1-2، ثم عاد وتعادل مع فيتنام 0-0. أما منتخبنا الوطني، فلعب 4 مباريات لغاية الآن، حقق فيها انتصارين على ماليزيا 2-1، وإندونيسيا 5-0، قبل أن يخسر مباراتين على التوالي أمام تايلاند 1-2، وفيتنام 0-1.

ويتوجب على «الأبيض»، خوض المباريات الأربع المتبقية دون أي مجال للخطأ، ويأتي في المركز الخامس، منتخب إندونيسيا الذي لم يحصل على أي نقطة، وبالتالي فقد الفرصة في المنافسة على بلوغ الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، ولكنه يأمل في التأهل إلى تصفيات كأس آسيا.

نجوم المجموعة يتقدم نجوم المجموعة المتوقع تألقهم في المباريات المتبقية من التصفيات، علي مبخوت، الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني، والذي سجل في التصفيات الحالية 6 أهداف في أول 4 مباريات، ويتأخر بفارق هدف واحد فقط خلف السوري عمر السومة، متصدر الهدافين، وسجل مبخوت 3 أهداف في المباراة التي فازت فيها الإمارات على إندونيسيا 5-0.

كما سجل هدفين في مرمى ماليزيا بكوالالمبور، وخاض مبخوت مباراته الدولية الأولى عام 2012، وشهدت مسيرته تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وقاد في الموسم المنتهي ناديه الجزيرة إلى لقب دوري الخليج العربي، وفاز بجائزة الهداف بعدما سجل 25 هدفاً. وينافس مبخوت، نجم منتخب فيتنام نغوين تين لينه.

والذي إذا ما نجح منتخب بلاده في الحصول على بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، فإن جماهير الكرة الفيتنامية سوف تحتفل بالتأكيد باللاعب الذي سجل هدف الفوز في المواجهة أمام الإمارات، والتي أقيمت في نوفمبر 2019، ويعوّل عليه المدرب بارك هانغ-سيو، لتعويض غياب اللاعب صاحب الخبرة نغوين انه دوك، خصوصاً وأن المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، يعيش حالة من التألق في الدوري المحلي.

وفي إندونيسيا، وبعد مرور 10 سنوات على وصوله إليها، خاض اللاعب البرازيلي المولد، مباراته الأولى معها عام 2018، عندما كان يبلغ من العمر 37 عاماً، ونجح لغاية الآن في تسجيل 10 أهداف في 12 مباراة، ورغم حلول إندونيسيا في المركز الأخير بالمجموعة، إلا أن بيتو سجل هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها الفريق في التصفيات، وهو ربما يكون قادراً على تسجيل المزيد في المباريات المتبقية.

أما صفاوي رشيد، فساهم بدور كبير في نجاحات منتخب ماليزيا خلال التصفيات الحالية، حيث سجل هدفي الفوز 2-0 أمام إندونيسيا، وصنع هدفاً في المباراة أمام الخصم ذاته التي انتهت بفوز فريقه 3-2، وعاد إلى ماليزيا هذا الموسم للعب مع نادي جوهور دار التعظيم، بعدما خاض تجربة احتراف قصيرة في البرتغال، وسجل هدفين في 7 مباريات، حيث يسير جوهور لتحقيق اللقب الثامن على التوالي في الدوري الماليزي.

وخاض اللاعب 27 مباراة دولية مع منتخب ماليزيا لغاية الآن، وسجل خلالها 10 أهداف، وهو يأمل بقيادة منتخب بلاده إلى بلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى منذ عام 2007. وأخيراً، ساسالاك هايبراكون، والذي يعود إلى صفوف منتخب تايلاند للمرة الأولى منذ الفوز على الإمارات 2-1 في الجولة الثالثة.

وينتظر أن يقوم بدور حيوي في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ثيراثون بونماثان، وعاد اللاعب إلى الدوري التايلاندي هذا الموسم، قادماً من جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وخلال 131 دقيقة لعب صنع 5 أهداف مع نادي بوريرام يونايتد. الجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي للكرة.

ولضمان العدالة لجميع المنتخبات المشاركة، بعد انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات، وإلغاء نتائج جميع مبارياتها، قرر إنه بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية، والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة.

لضمان احتساب عدد متساوٍ من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي حصول عدم تكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم أربعة منتخبات. وبعد اعتماد عدد متساوٍ من المباريات لكل فريق، سيتم تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، من خلال اللجوء أولاً إلى أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة.

وحال التساوي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في مباريات المجموعة، ثم إلى أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة، وحال الاستمرار في التساوي، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، باحتساب أقل عدد من النقاط بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة، وأخيراً إجراء القرعة بين المتساويين.

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