..وبدأت رحلة البحث عن مدربين

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

مع إطلاق صافرة نهاية دوري الخليج العربي، بدأت جميع الأندية في البحث عن صفقات جديدة من اللاعبين للموسم الجديد، إلا أن أندية العين والجزيرة وعجمان، انطلقت في رحلة موازية للتعاقد مع أطقم فنية جديدة.

وأعلن كل من الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، والمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، نهاية عقودهم مع أنديتهم.

وشهدت الأيام التالية على نهاية الدوري، نشاطاً ملحوظاً للجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ترشيح عدد من المدربين للظهور في دورينا الموسم المقبل، خاصة مع الأندية الثلاثة، والواضح موقفها تقريباً مع أجهزتها الفنية، بل وأكدت بعض الحسابات الإخبارية على «تويتر»، أن هناك بالفعل مفاوضات تجرى حالياً مع أسماء محددة من المدربين.

ويبدو موقف الجزيرة غامضاً، إذ يرى البعض أن من حق كايزر، البقاء مع الفريق بعدما حصد معه درع دوري الخليج العربي، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قبل حسم اللقب، أن إدارة النادي تفكر في تغيير الجهاز الفني، حتى إذا حقق درع الدوري، فيما كشف كايزر، بنفسه عن نهاية عقده فور نهاية مراسم التتويج، بدون تحديد لوجهته المقبلة أو فرص بقائه مع «فخر أبوظبي».

في حين، يبدو موقف العين واضحاً، في ضرورة البحث عن جهاز فني جديد قادر على تحقيق طموحات «الزعيم»، والذي خرج صفر اليدين من موسم 2020-2021، والذي شهد مطالبات كثيرة من الجماهير طوال الموسم بضرورة رحيل بيدرو، والذي أعلن بنفسه عن نهاية مشواره مع الفريق، عقب الفوز على حتا في الجولة الأخيرة للدوري.

أما الرمادي، فأعلن بنفسه، بأن الوقت قد حان للرحيل عن عجمان، بعد 5 مواسم قضاها مع الفريق، ونجح في الصعود به من دوري الدرجة الأولى، والبقاء به في عالم المحترفين للموسم الجديد، وهو الأمر الذي حسمه «الإعصار» بفوزه 2-1 على الفجيرة، مضيفه ومنافسه المباشر على بطاقة النجاة من الهبوط، في الجولة 26 الأخيرة من دوري الخليج العربي.

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