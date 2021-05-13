كايزر يترك الباب مفتوحاً ومصيره يتحدد قريباً

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

ترك الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الباب مفتوحاً أمام ناديه، ورفض أن يحدد مصيره بشكل قاطع، في انتظار ما ستسفسر عنه المفاوضات خلال الساعات المقبلة مع إدارة النادي بخصوص العقد لمدة موسمه مع طاقمه المعاون.

وانتهت مهمة كايزر مع فخر أبوظبي بإطلاق صافرة نهاية مباراة، أول من أمس، أمام خورفكان في الجولة الأخيرة من الدوري والتي شهدت على نجاحه في قيادة الفريق للفوز بلقب البطولة، لكن على الرغم من ذلك فإن رحيل كايزر عن النادي والتعاقد مع مدرب جديد يبدو وارداً بعد أن تأخر توقيع العقد طوال الفترة الماضية وتأجل إلى ما بعد نهاية الموسم لعدم وصول الطرفين سابقاً إلى اتفاق مرضٍ.

ويبدو واضحاً أن كايزر كان واثقاً من مقدرة فريقه على التتويج باللقب لذلك لم يتردد في الموافقة على طلب تأجيل المفاوضات إلى ما بعد نهاية الموسم، أي في الوقت الحالي، مفضلاً ذلك على توقيع العقد، ليكون في موقف أقوى يدعم كافة مطالبه بعد إنجاز الحصول على اللقب.

دعم

وبخلاف نجاحه في الفوز ببطولة الدوري فإن كايزر يحظى أيضاً بدعم كبير من اللاعبين الذين يرغبون في استمراره لمواصلة مهمته الفنية خلال الموسم المقبل، وظهر ذلك واضحاً في الاحتفالية الخاصة للاعبين بمدربهم الذي حملوه على الأعناق واحتفلوا معه كثيراً في مشهد أكد قوة العلاقة وكان بمثابة رسالة واضحة من اللاعبين في أهمية مواصلة المدرب الهولندي بتجديد تعاقده مع النادي.

وتبدو مطالب بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً داعمة لاستمرار كايزر على رأس الجهاز الفني ومنحه فرصة أخرى حتى لا يفقد النادي استقراره في وجود فئة توجه له بعض الانتقادات وتطلب رحيله والتعاقد مع مدرب جديد.

وستكشف الساعات المقبلة عن مصير العلاقة بين نادي الجزيرة وكايزر والتي لم تكن مبشرة قبل فرحة التتويج بلقب الدوري بأنها ستتواصل لموسم جديد ولكن في ظل التطورات الأخيرة والحالة المعنوية الجيدة داخل النادي فإن الأمور قد تسير في صالح المدرب الهولندي.

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