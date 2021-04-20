الوحدة يقلب الطاولة على الريان القطري بـ "ريمونتادا" الثواني الأخيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قلب الوحدة الطاولة على الريان القطري بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز في الثواني الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، ليحافظ العنابي على آماله في التأهل إلى دور الـ 16 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متقدماً إلى المركز الثاني في المجموعة، بينما تجمد رصيد الريان عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ونجح الوحدة في العودة من بعيد بـ "ريمونتادا" رغم خوضه الدقائق العشر الأخيرة بعشرة لاعبين بعد خروج البديل مانع عايض للإصابة، ليحقق الفريق أول انتصار له في المجموعة، ويواصل تكريس عقدته للفريق القطري محققاً انتصاره السادس في 7 مواجهات بينهما في البطولة.

وظهر الوحدة بصورة أقل من المتوقع في الشوط الأول الذي دانت فيه السيطرة والاستحواذ للاعبي الريان، إذ غاب العنابي على المستوى الهجومي تماماً ولم يهدد مرمى الفريق القطري طوال الـ 45 دقيقة الأولى.

وتقدم شجاع خليل زاده بالهدف الأول للريان في الدقيقة 13 مستغلاً "دربكة" في دفاع الوحدة وسدد من داخل منطقة الست ياردات على يمين الحارس محمد الشامسي.

وتغير أداء الوحدة تماماً في الشوط الثاني بفضل التغييرات التي أجراها المدير الفني هينك تين كات وأحدثت نشاطاً هجومياً واضحاً على أداء "أصحاب السعادة" رغم تسجيل الريان الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق عبد العزيز حاتم الذي تلقى تمريرة من يوهان بولي جهة اليمين سددها بيسراه على يسار الشامسي.

بعد الهدف انتفض الوحدة وكثف من ضغطه الهجومي على دفاع الفريق القطري بعد أن دفع تين كات بالسلوفيني تيم ماتافز ومانع عايض وعبد الله أنور وعوض محمد بدلاً من إسماعيل مطر ومنصور الحربي وعمر خريبين وخميس إسماعيل.

ورد القائم رأسية من ماتافز في الدقيقة 57، وبعدها بدقيقة سدد كرة قوية من على حدود المنطقة ولكنها مرت بجوار القائم.

وأثمرت التبديلات عن هدف تقليص الفارق الذي أحرزه الشاب مانع عايض في الدقيقة 66 من متابعة لعرضية خليل إبراهيم جهة اليمين التي ارتدت من الحارس والدفاع ليقابلها بتسديدة مباشرة في المرمى.

ورغم أن الوحدة لعب بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة بعد خروج البديل مانع عايض للإصابة إلا أن خليل إبراهيم أنشط لاعبي العنابي نجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 85 بعد أن تلقى تمريرة بينية من ماتافز، انفرد على إثرها بالمرمى ووضعها في الشباك.

وخطف المدافع فارس جمعة الفوز للوحدة في الثواني الأخيرة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما قابل عرضية عبد الله الكربي برأسية رائعة في شباك حارس الريان، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز الوحدة وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

ويواجه الوحدة نظيره الريان مجدداً في الجولة الرابعة المقررة يوم الجمعة المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز