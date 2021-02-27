الصحافة البرتغالية تكشف أسرار إصابة ناكاجيما «العين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت تقارير، عن تفاصيل جديدة عن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الياباني شويا ناكاجيما، لاعب بورتو البرتغالي المعار إلى صفوف العين حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم تدم فرحة جماهير العين بالياباني شويا ناكاجيما، صاحب الـ27 عاماً، سوى 108 دقائق فقط، بعد التعاقد معه منتصف يناير الماضي، معاراً من نادي بورتو البرتغالي مدة ستة أشهر، مع إمكان شراء عقده.

وتعرض شويا ناكاجيما، لإصابة قوية في التدريبات الإثنين الماضي، بعد تدخل عنيف من أحد زملائه، الأمر الذي ربما ينهي موسمه مع الفريق.

ونقلت صحيفة «آس»، عن صحيفة «أوجوجو» البرتغالية، أن طبيعة إصابة اللاعب هي كسر في شظية القدم، بالإضافة إلى تلف في الأربطة، بينما لم يصدر نادي العين أي بيان توضيحي جديد عقب البيان الأول الذي أعلن فيه إصابة اللاعب.

وشارك ناكاجيما مع العين أول مرة أمام الشارقة بالجولة 16 من دوري الخليج العربي، عندما دفع به المدرب في الشوط الثاني، ونجح في تقديم نفسه، بصناعته الهدف الثاني الذي سجله التوغولى لابا كودجو، ليفوز العين 2-1، وذلك قبل أن يشارك أساسياً أمام الفجيرة بالجولة 17.

وكانت جماهير العين تترقب الظهور الثالث للاعب أمام الظفرة أول من أمس، إلا أنها صدمت بخبر إصابته، وكشفت مصادر صحفية إماراتية، أن العين ما يزال يفكر في تفعيل بند الشراء رغم الإصابة.

ومن جانبه، دخل مدرب المنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو، على الخط، وعبر عن حسرته للإصابة التي تعرض لها لاعبه الدولي، متمنياً أن يتعافى سريعاً حتى يعود للملاعب لمواصلة نشاطه.

وقال مورياسو في تصريحات نشرها موقع «ديلي الياباني»: «سمعت أنه سيغيب عن الملاعب فترة طويلة، وكنت أتمنى أن تساعده فرصة الانتقال لنادي العين لتحسين حالته واستعادة مستواه قبل العودة للمنتخب الياباني، وإنه لأمر صادم أن يتعرض لهذه الإصابة، إنها مؤلمة بكل تأكيد، وكل ما أتمناه هو أن يتعافى سريعاً وأن يستعيد مستواه».

وانضم اللاعب الياباني لقائمة طويلة من المصابين في فريق العين، ويتقدمهم القائد إسماعيل أحمد ولاعب الوسط أحمد برمان، وهو ما دفع بيدرو إيمانويل مدرب العين، إلى الشكوى من كثرة هذه الغيابات، بعد الخسارة على يد الظفرة 1-2 مساء أول من أمس، في الجولة الـ18 من الدوري الخليج العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز