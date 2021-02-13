مارفيك.. طموحات مشروعة وتفاؤل كبير مع «الأبيض»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

وضحت روح التحدي والتفاؤل على المدرب الهولندي فان مارفيك خلال التجمعين الأخيرين لمنتخبنا الوطني لكرة القدم وظهر خلال التجمعين، الجدية الكبيرة في العمل المشمولة بالتعامل المتميز للاعبين، وحالة التفاؤل لدى المدرب بإمكانية تأهل المنتخب إلى الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة، في طموحات مشروعة، مؤكداً أنه يهدف حصد 12 نقطة من المباريات الأربع المتبقية لكي يضمن «الأبيض» التأهل لنهائيات آسيا 2023، والدور الثاني لتصفيات مونديال 2022.



وبلغة التحدي يقول الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، سنلعب 4 مباريات خلال الدور الثاني من التصفيات منها 3 مباريات على أرضنا، في حال استمر الوضع على ما هو عليه حالياً، ويتأهل المتصدر للدور التالي، ويملك صاحب المركز الثاني فرصة عبر الملحق، وأرى أن لدينا فرصة، وإلا لرفضت العودة لتدريب المنتخب.



وأكد مارفيك في تصريحاته خلال التجميع المحلي الأخير أن أهداف الجهاز الفني حالياً تكمن في تحقيق المزيد من الانسجام بين جميع عناصر «الأبيض»، فضلاً عن تعويد اللاعبين على طريقة اللعب المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية، وقال: نجحنا في تحقيق ذلك بنسبة كبيرة خلال آخر تجمعين.



وأضاف: نعمل على تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، ولدينا تجمع في مارس، سوف نستكمل خلاله خطة عملنا وتجهيزنا للاعبين، وأنا سعيد بروح اللاعبين وقتالهم على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية، ونركز على هذه الروح والمعنويات العالية في الفترة الحالية.





لا قلق





وطمأن فان مارفيك جماهير «الأبيض» بأن اللاعبين يستوعبون وبشكل متزايد طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها، وهو أمر مهم في هذه المرحلة، ولكن الأمر يتطلب وقتاً وقال: لست قلقاً على ما فات، نحن نستعد لمباراة ماليزيا في مارس المقبل وأخبرت اللاعبين بضرورة الفوز وأهميته، لذا نحن نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف، وكذلك نعمل على تعزيز التفاهم والانسجام وتنفيذ طريقتنا داخل الملعب، لذلك نحن نركز على جهتين، الأولى زيادة التفاهم وتنفيذ طريقة اللعب المطلوبة، والثانية اللعب بروح قتالية في المباريات، وتحديداً أول مواجهة فيما تبقى من التصفيات.





أهداف





وشدد مارفيك على أن كل تجمع ستكون له فائدة تخدم أهداف المنتخب في التصفيات وتجعله أكثر قوة، من أجل تحسين أداء «الأبيض» ونسعى لعبور المرحلة الأولى مهما كانت التحديات، وجدد ثقته باللاعبين وبمواهبهم، مشيداً بحرصهم وسعيهم للنجاح وتمثيل المنتخب بأحسن صورة.



وحول حظوظ المنتخب الوطني في التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات، قال مارفيك: موقف الفريق صعب، خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع، بمجموعته السابعة والمنتخب يمتلك في رصيده ست نقاط، لكنه خاض مباراة أقل عن المنافسين في المجموعة، وإذا حققنا الفوز في هذه المباراة فسيصبح الفريق في المركز الثاني، علاوة على أن المباريات المتبقية للفريق ستشهد خوضه ثلاث مباريات على أرضه ومباراة واحدة خارج أرضه، «حتى الآن» لذلك حظوظنا جيدة في التأهل في حال تحقيقنا الفوز في المباريات الأربع، خصوصاً أن الفريق الذي يحتل المركز الأول يتأهل مباشرة إلى المرحلة التالية، إلى جانب أن أفضل 4 منتخبات ستحتل المركز الثاني لديها فرصة في التأهل.

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