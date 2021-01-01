الخطيب يطمئن على عموري بمركز «فيفا» في دبي

المصدر: ( دبي - ياسر قاسم)

زار محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري، مركز «فيفا» الطبي في دبي، للتعرف إلى الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها المركز، وصادف زيارة الخطيب وجود النجم عمر عبد الرحمن «عموري»، لاعب فريق الجزيرة، الذي يواصل فترة تأهيل بالمركز، وتحدث الخطيب مع «عموري»، متمنياً له العودة السريعة للملاعب كأحد اللاعبين المميزين والمؤثرين مع فريقه والمنتخب الوطني، وأبدى الخطيب إعجابه الكبير بمركز «فيفا» الطبي، الذي يعد من المراكز المهمة لتأهيل الرياضيين في المنطقة العربية عموماً.

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