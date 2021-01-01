لجنة الحكام تستعرض القائمة الدولية المعتمدة من «فيفا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اطلعت لجنة الحكام باتحاد الكرة في اجتماعها الدوري، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة علي حمد، عضو مجلس الإدارة، على قائمة الحكام الدولية لعام 2021 المعتمدة من «فيفا»، وضمت 7 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و7 حكام فيديو و3 حكام كرة صالات، وحكم كرة شاطئية.

وتضم القائمة كلاً من محمد عبد الله، وعمار الجنيبي، وأحمد عيسى درويش، وعادل النقبي، ويحيي الملا، وعمر محمد آل علي، وسلطان محمد صالح، «حكام ساحة» ومحمد أحمد يوسف، وحسن محمد المهري، أحمد سعيد الراشدي، وجاسم آل علي، وزايد داود كمال، ومسعود حسن إسماعيل، وعلي راشد النعيمي، وجمعة حمد المخيني، وسبت عبيد سرور «حكام مساعدين»، ومحمد عبد الله، وعمار الجنيبي، وعمر محمد آل علي، ومحمد أحمد يوسف، وحسن محمد المهري، ومحمد عبيد خادم، وصقر حمدان الزعابي «حكام فيديو»، وفهد بدر الحوسني، وأحمد عبد الله الغيص، وياسر خلفان الزعابي «حكام كرة قدم الصالات» إبراهيم يوسف الرئيسي «حكم كرة شاطئية» والحكمات الإناث خلود خدوم الزعابي «ساحة» وأمل جمال ناصر «مساعد».

شارك في الاجتماع سالم عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وصالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، ومحمد العشماوي مقرراً.

توصية

ورفعت اللجنة توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بشأن اعتماد 43 حكماً اجتازوا بنجاح دورة الحكام المستجدين، التي نظمت مؤخراً، وكذلك الاطلاع على آخر التحضيرات الخاصة بالمعسكر الداخلي لحكام الفريق الأول، الذي سيقام للفترة من 9 إلى 13 الجاري، ويتخلله إقامة ورشة حول تقنية الفيديو«VAR» تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين.

رسالة

واطلعت اللجنة على رسالة «فيفا» بشأن قبول الترشيح المبدئي للحكمتين خلود الزعابي ونجاة البلوشي للوجود، كحكمتي فيديو مساعدتين في بطولة كأس العالم للسيدات المقررة في أستراليا 2023، حيث تعمل إدارة الحكام حالياً على تأهيل المرشحتين بالشكل الأمثل من خلال إشراكهما في الدورات والورش التدريبية المختلفة. وأشادت اللجنة بالندوة التي نُظمت مؤخراً، وشهدت حضوراً لافتاً من ممثلي وسائل الإعلام.

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