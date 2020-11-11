«الأبيض» يختبر الهجوم أمام طاجيكستان غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

يركز الكولومبي خورخي بينتو مدرب منتخبنا الوطني على تعزيز الشق الهجومي في مباراة الأبيض أمام نظيره طاجيكستان في اللقاء الودي الذي يقام بينهما مساء الغد «الخميس» على استاد زعبيل في نادي الوصل عند الساعة السادسة مساء، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من جرعة الأمل والتفاؤل لدى جماهير ومتابعي الفريق بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض خلال مباراة أوزبكستان في التجمع الماضي.

منتخب طاجيكستان يعد من المنتخبات الشابة التي يتوقع لها مستقبل طيب، وسبق ولعب أمام منتخب البحرين في معسكره الحالي بالإمارات وفاز بهدف وحيد، ويضم الفريق عدداً من اللاعبين الشباب، والمتابع لكرة طاجيكستان يلاحظ الاهتمام الكبير بمنتخبات المراحل السنية نظراً لأن دوري الشباب والناشئين المحلي قوي، مما يساهم في تفريخ لاعبين متميزين قاد كرة بلدهم للوصول إلى كأس العالم للشباب الناشئين.

سيناريوهات

وتعد كثرة عدد اللاعبين المهاجمين في «الأبيض» مشكلة تواجه الجهاز الفني لاختيار أفضل اللاعبين الذين يؤدون المباراة، سواء في الشوط الأول أو الثاني، فهناك عدة سيناريوهات فنية للعب من خلال الثنائي تيغالي وعلي مبخوت في الهجوم مع الاعتماد على كايو وليما في اللعب بوسط الملعب على الأطراف، للقيام بتمويل رأسي الحربة بالعرضيات مع استغلال مهاراتهما الفردية في الاختراق والتسديد من خارج المنطقة، والسيناريو الثاني أن يكتفي بينتو بكايو في الهجوم ويدفع بمبخوت خلال زمن المباراة.

ويسعى المدرب بينتو أيضاً من خلال المباراة إلى تسريع وتيرة اللعب، لتتناسب مع أسلوب لعب فرق التصفيات الآسيوية مثل تايلاند وفيتنام، ولكن تسريع اللعب قد يواجه بعض الصعوبات نظراً لأن كرة طاجيكستان تعتمد على القوة البدنية قبل المهارات الفردية، وهي نفس مدرسة الكرة الأوزبكية.

لذلك إحضار فرق مثل طاجيكستان يعتبر اختياراً غير دقيق لأن أسلوب لعبه يختلف تماماً عن أسلوب لعب منافسي الأبيض في التصفيات الآسيوية، ذوي السرعات البدنية بشكل أكبر.

خيارات

وسيكون خلفان مبارك خياراً أمام الجهاز الفني للعب في مركز صانع الألعاب، خاصة وأنه يقدم مستوى جيداً ومتميزاً مع فرقه الجزيرة خلال مباريات الدوري، فيما لايزال اللعب بمحوري ارتكاز من عدمه جاري التفكير فيه، وسيتبلور الأمر بشكل نهائي خلال تدريبات اليوم وغداً، ولا يجد بينتو صعوبة في اختيار رباعي خط الدفاع وحارس المرمى نظراً لأن خياراته متعددة، وأمامه فرصة للعب بتشكيلتين، كما حدث في مباراة أوزباكستان، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين ودرجة جاهزيتهم وتجانسهم مع بعضهم البعض.

وبعد تجربة طاجيكستان سيخوض الأبيض لقاءً آخر مع منتخب البحرين الاثنين المقبل على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في ذات التوقيت، ويعد منتخب البحرين من نفس مدرسة أداء منتخبنا التي تميل للاعتماد على المهارات الفردية على حساب القدرات البدنية، وعلى الجهاز الفني أن يتدارك أمر اختيارات المدارس الكروية لأداء المباريات الودية، خلال تجمع يناير، حيث يجب الاستعانة بمنتخبات ذات إيقاع لعب سريع، من أجل الوقوف على مستوى لاعبينا في مثل تلك المباريات.

تحضيرات

ويواصل «الأبيض» تدريبه اليوم في معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل، حيث أدى منتخبنا أولى حصصه التدريبية في ملعب حميد الطاير بنادي النصر بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو وبمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص بينتو على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق الحصص التدريبية، حيث أشاد بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مشاركتهم مع أنديتهم في الدوري، وطالب المدرب اللاعبين بمواصلة العطاء والاستفادة من فترة المعسكر والمباراتين الوديتين أمام طاجيكستان والبحرين.

غيابات

يغيب عن التجمع الحالي لمنتخبنا الوطني في معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل، كل من عمر عبدالرحمن وأحمد خليل وخميس إسماعيل وفارس جمعة ومحمد شاكر، وذلك بسبب الإصابة.

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