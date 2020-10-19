مترجم خاص لعيون خمينيز

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

مترجم خاص للاعب أجنبي.. ظاهرة جديدة في دورينا بالموسم الجديد، وهو ما حدث في نادي بني ياس الذي خصص مترجماً للأرجنتيني نيكولاس خمينيز صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم والذي انضم إلى النادي في فترة «الميركاتو»، وجاء القرار لعدم معرفة خمينيز إلا لغته الأم «الأسبانية» ما أدى إلى صعوبة التواصل معه خلال التدريبات والمحاضرات، ليقع الإختيار على مترجم مصري يجيد الأسبانية والإنجليزية بجانب لغته العربية، ليكون مرافقا له ومترجما ينقل إليه كافة التوجيهات الفنية من مدربه الصربي دانيال ايسايلا الذي يتحدث الإنجليزية بجانب ترجمة التوجيهات التي تصدر من شركة كرة القدم أو الجهاز الإداري للفريق.

وأكدت هذه الخطوة والتي نادرا ما نشاهدها في ملاعبنا،حجم التقدير الكبير من النادي للنجم الأرجنتيني والثقة التي يحظى بها من الجهازين الفني والإداري، في تقديمه الكثير خلال مشواره مع «السماوي» خاصة بعد أن أثبت قدراته الكروية العالية خلال المباريات الودية وبعد انطلاق مباريات الموسم، حيث نجح في قيادته فريقه للفوز على الوصل في المواجهة الأولى بالدوري مقدما مستوى متميزا ترجمه بإحراز هدف وصناعة آخر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز