4 مدربين يتفوقون بـ «البصمة الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

لم تمر الجولة الأولى من مسابقتي كأس الخليج العربي وتمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، دون أن يترك عدد من المدربين الجُدد بصمتهم الناجحة على فرقهم في أعقاب تمكن 3 مدربين بأندية المحترفين ومدرب واحد بالهواة من قيادة أنديتهم لتحقيق الفوز، ليخطف هؤلاء المدربون الأضواء في الظهور الأول لهم مع فرقهم.

خطف أنظار

ونجح البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان من خطف الأنظار بعد توليه مهمة تدريب نسور الخور قبل أسبوع على بدء الموسم ليقود فريقه إلى تحقيق فوز رباعي على العين، ليؤكد زاناردي أن التعاقد معه صفقة ناجحة لشركة خورفكان لكرة القدم التي وجدت ضالتها في ابن السامبا القادم من قلعة العميد النصراوي. ولكن يبقى المحك الحقيقي للمدرب زاناردي وهو مسابقة الدوري خصوصاً وأن الفريق سيواجه العين مرة ثانية في الجولة الافتتاحية لمسابقة دوري الخليج العربي يوم السبت المقبل أيضاً بملعب هزاع بن زايد في دار الزين.

السماوي «روماني»

أما المدرب الثاني الذي ترك بصمته من أول مباراة فهو الروماني دانيال ايسايلا مدرب بني ياس والذي حل خلفاً للألماني ونفريد شايفر وتمكن ايسايلا وفريقه السماوي من اجتياز عقبة الإعصار الحتاوي ضمن ذهاب كأس الخليج العربي بملعب الأخير ليضع بني ياس قدماً في ربع النهائي قبيل لقاء العودة في الشامخة في نوفمبر المقبل.

ويستمر تألق المدربين الجدد بالبصمة الأولى أيضاً ليأتي الدور على الصربي غوران توليفيتش مدرب الفجيرة والذي تولى المهمة قبل شهر قادماً من خورفكان وحقق غوران وفريقه الفجيرة الفوز على عجمان في أول مباراة رسمية في الموسم بهدف دون رد.

العراب «وحيداً»

وفي أروقة الهواة برز المدرب المصري طارق السيد المدير الفني لدبا الفجيرة بعد أن عاد لتدريب الفريق الذي ساهم من قبل في صعوده إلى دوري المحترفين في مناسبتين سابقتين، ونجح النواخذة في تحقيق فوز مهم على الذيد 2 - 0 وخطف الفريق ثلاث نقاط احتل بها صدارة المجموعة الثانية.

مهمة أولى

وبمثل ما تألق مدربون فهناك آخرون أخفقوا في المهمة الأولى بالهواة على غرار عارف شلنك مدرب التعاون الذي خسر أمام الإمارات 1 - 5، كذلك البرتغالي روي انتونيو المدير الفني لدبا الحصن والذي عاد من الحمرية بالخسارة 1 - 2، ولم يكن مدرب مسافي الوطني عبد الغني المهري بأحسن ممن سبقوه بعد أن خسر مواجهة مصفوت بنتيجة 1 - 2. وانتهت المواجهة الأولى بين المدرب محمد جلبوت «العربي» والإيطالي جيوفاني «البطائح» على وقع التعادل في أول مباراة رسمية للمدربين في عصر الهواة.

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